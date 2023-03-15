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女演員五星級酒店如廁被反鎖4小時 缺氧危機下驚險逃生（有片）

社會熱點 17:51 2023/03/15

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內地女演員林琳奇拍片實名舉報北京一間五星級酒店，稱她之前入住時在房間廁所被反鎖近4小時，而廁所內無任何通風裝置，令當時剛新冠康服的她一度呼吸困難。她最後找到工具把門鎖破壞，才逃出生天。她批評酒店事後無主動聯繫，也未拿出解決方案。酒店發聲明致歉，強調曾慰問女事主，但未能達成和解。

林琳奇昨日（14日）拍片講述經歷指，她在去年12月底入住華貿麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）酒店，一次上廁所後發現門無法打開。她手機沒有隨身，廁所內的掛牆電話也是壞的。與外界失聯後，她隨即發現更嚴重的問題—廁所竟無通風設備，相當於一個密室。她陽康不久身體十分虛弱，瞬間感到呼吸困難。

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她起初嘗試過大聲呼救，但無人回應。隨後又用工具砸門，門鎖卻依舊完好。她絕望之際在馬桶底下找到扎帶，最後靠其擰開門鎖的螺絲，才順利逃生。從被反鎖到逃險接近4個小時，她經歷了呼吸困難、密閉空間下的恐懼，事後也不時會發惡夢。不過，酒店一直冷處理事件，僅同意向她賠償一晚住宿費。

卡爾頓酒店今日（15日）發聲明向林琳奇表示歉意，證實事件發生於12月29日，酒店職員當天得知情況後，已第一間時作真誠道歉和慰問，但未能與林就和解方案達成一致。酒店正設法與她取得聯繫，進一步進行溝通協商，希望雙方能盡快達成和解。

責任編輯：陳俊賢

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