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習近平︰現代化非少數國家「專利品」 

國情動向 21:30 2023/03/15

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中共中央總書記、國家主席習近平今（15日）出席中國共產黨與世界政黨高層對話會開幕式，並發表主旨講話時強調，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是非此即彼的「單選題」，而是要立足各國國情。中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。

新華社報道，此次高層對話會的主題為「現代化道路︰政黨的責任」，多國政黨和政治組織領導人應邀出席會議。

習近平指出，現代化不能搞簡單的千篇一律、「復製粘貼」。一個國家走向現代化，既要遵循一般規律，更要立足本國國情，具有本國特色；走在前面的國家應該真心幫助其他國家發展。吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠。

習近平指出，中國式現代化既基於自身國情、又借鑑各國經驗，既造福中國人民、又促進世界共同發展，中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。

習近平提出全球文明倡議。包括共同倡導尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑑、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑑超越文明衝突、文明包容超越文明優越。不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。探討構建全球文明對話合作網絡，拓展合作渠道，共同推動人類文明發展進步。

責任編輯：蒯宇澄

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