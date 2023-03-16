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2月70大中城市樓價按月整體上升

經濟脈搏 09:31 2023/03/16

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2月份70個大中城市樓價按月整體上升，按年一線城市上升，二三線城市降幅收窄。官方指，當月政策效果逐步顯現，住房需求進一步釋放。

按年看，一線城市新樓上升1.7%，升幅比上月回落0.4個百分點；二手樓上升1.0%，升幅擴大0.1個百分點。二線城市新樓和二手樓分別下降0.7%和2.9% ，降幅均收窄0.4個百分點。三線城市新樓和二手樓分別下降3.3%和4.4%，降幅比上月收窄0.5和0.3個百分點。

新樓銷售價格上升城市有14個，比上月減少1個；二手樓銷售價格上升城市有7個，比上月增加1個。

按月看，一線城市新樓上升0.2%，升幅與上月相同；二手樓上升0.7%，升幅擴大0.3個百分點。二線城市新樓上升0.4%，升幅擴大0.3個百分點；二手樓由上月下降0.3%轉為上升0.1%。三線城市新樓由上月下降0.1%轉為上升0.3%；二手住宅銷售價格由上月下降0.4%轉為持平。

新樓和二手樓銷售價格上升城市分別有55個和40個，比上月分別增加19個和27個。

責任編輯：陳建錫

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