洪都拉斯外長稱與中國建交因債務促使 北京回應

台灣邦交國洪都拉斯昨日（15日）宣布尋求與中國建交後，該國外長晚間表示，有關決定是出於實用主立義，因國家的債務問題促使他們與北京走得更近。中國大陸外交部今日（16日）回應，中方願在一個中國原則上與洪都拉斯等各國發展友好合作關係，相信將為洪都拉斯經濟發展和人民福祉創造更多機遇。

＊更新台當局回應

洪都拉斯外長雷納稱，提出與中國建交和意識形態無關，洪都拉斯債務總計為200億美元，今年必須償還23億美元，債務正在「淹沒」國家。洪方曾要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。雷納又指，未來仍打算與台灣保持貿易關係。

美國國務院隨後指，洪方應知道北京許多承諾只是空談，與台灣建立夥伴關係才能獲得經濟與安全保障。美方將持續深化與台合作，並鼓勵各國與台往來。

台灣的外交部今日上午回應稱，台方對於洪都拉斯的提議自始至終均積極回應，並本於最大善意在能力範圍內展示誠意。台方將盡最大努力爭取與洪都拉斯維持邦交關係，但不會與中國大陸進行金錢競逐。當局又指，洪方已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入債務陷阱。

北京：願發展友好合作關係

下午，大陸外交部發言人汪文斌指，中方近年相繼與多國建立或恢復外交關係後，雙邊務實合作快速發展，有力助推相關國家經濟社會發展，為各國人民帶來實實在在的好處。中方願在一個中國原則基礎上，同包括洪都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係。

他強調台灣是中國不可分割的一部分，民進黨當局頑固堅「台獨」分裂的立場，終將以失敗而告終。

台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎

責任編輯：陳建錫