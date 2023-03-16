中國高鐵虧錢全因「一公里耗電一萬度」？真相並非如此

有用戶在推特（Twitter）上稱，中國高鐵巨虧的原因是耗電太多，一公里耗一萬度電，而日本新幹線一公里耗43度電，這則消息的瀏覽量已超過50萬。內媒引述數據闢謠稱，時速350公里的高鐵每小時耗電9600度，每公里耗電僅為27度，網傳所謂「一萬度電」可能是模糊時間單位刻意為之。

▲ 有用戶稱，中國高鐵一公里耗一萬度電，而日本新幹線一公里耗43度電。這則消息的瀏覽量已超過50萬。（圖片來源：內媒）

據內媒報道，根據中國國家鐵路集團的統計，在節能方面，中國高鐵人均百公里能耗為飛機的18%和大客車的50%左右。而以「復興號」高鐵為例，CR400AF型復興號動車組以時速350公里運行時，人均百公里能耗僅3.8度電。

結合國鐵集團在2021年公布的CR400AF-A型長編組復興號定員數1193人，粗算該組動車以時速350公里運行時的百公里能耗也只有4533度電，遠沒有網傳說法誇張。而較新的CR400AF-Z型復興號智能動車組，在節能環保上優勢更加明顯，以時速350公里運行時，人均百公里能耗要略低於3.5度。

另一方面，「南寧鐵路」2021年8月的數據指出，以南廣高鐵「藍暖男」復興號動車組時速250公里運行為例，在滿載的情況下，列車從南寧直達廣州，全程約562公里，根據車輛人機接口顯示屏數據，大約需要消耗7200度電，人均百公里能耗僅為2度電。而對比目前新能源汽車的百公里耗電量，來自國家新能源網的數據顯示，平均為14.7度。

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此外，上海科協2021年9月發布的文章援引了全國能源信息平台的數據，指出，時速350公里的高鐵每小時耗電9600度，時速250公里的高鐵每小時耗電4800度。照此計算，時速350公里的高鐵每公里耗電約為27度，時速250公里的高鐵每公里耗電僅約為19度。網傳所謂「一萬度電」有可能是模糊了時間單位刻意為之。

網傳日本新干線圖片實為2014年日本東海道新干線開通50周年紀念幣，按照2010年運營新干線的司機中津英二的說法，日本新干線500系列在當年以200公里左右的時速運行2小時17分鐘，耗電量就要達到兩萬度。因此，不論是從時效、耗電量還是運行速度來看，網傳這個所謂的比對結果並不成立。

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責任編輯：尹航

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