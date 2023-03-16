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美國傳要求TikTok中國股東出售股份 京促停止打壓

國情動向 15:54 2023/03/16

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美國政府據報要求TikTok的中國股東出售股份，否則該應用程式可能會在美國被禁。外交部批評美方迄今未能拿出證據，要求停止打壓和散佈相關虛假信息。

*更新外交部回應

《華爾街日報》引述消息人士指，負責監管跨境投資風險的美國海外投資委員會（CFIUS）已向TikTok提出有關要求，而白宮及國會議員亦正採取一系列措施，要求中國股東出售股份。此舉標誌華府的重大政策轉變，部分共和黨人一直在抨擊拜登政府沒有採取足夠強硬的立場來解決TikTok所帶來的安全威脅。

TikTok發言人周三（15日）回應稱， 如果保護國家安全是目標，撤資並不能解決問題，股權變更不會對數據流或訪問帶來改變。解決國安問題擔憂的最佳方式是對美國用戶數據和系統進行透明的、基於美國的保護，以及該公司已經在實施的強大的第三方監測、審查和驗證措施。

領導CFIUS的美國財政部對報道不予置評。

在北京，外交部發言人汪文斌周四（16日）指，中方一貫主張數據安全問題不應成為個別國家泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具，美方迄今未能拿出證據證明TikTok威脅美國國家安全。美方應當停止在數據安全問題上散佈虛假信息，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

責任編輯：陳建錫

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