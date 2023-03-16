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路透：富士康擬在印度設廠 轉移中國AirPods生產線

社會熱點 14:04 2023/03/16

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路透社引述消息指，鴻海旗下富士康將在印度投資逾2億美元設立工廠，用作組裝蘋果AirPods耳機，這可視為蘋果生產線從中國持續移至印度的計劃之一。

＊更新經濟學人分析

報道指，鴻海本次是應蘋果要求而作出決定，其將於今年下半年在印度南部的Telangana邦建廠，最快將在2024年底量產。儘管鴻海預期在印度生產AirPods的毛利率相對較低，但經過幾個月的內部討論，還是決定在印度設廠，「是為了要與客戶保持黏著度，這樣我們更有可能獲得他們新產品的訂單」。

鴻海對上述消息拒絕發表評論；蘋果暫未回應路透置評請求。鴻海昨日（15日）公布去年第四季純利按年下跌10%，主要是受中國工廠疫情管控影響。

經濟學人智庫報告指，印度正處於有利地位，能從企業對減少依賴中國作為供應鏈的「中國加一」戰略中獲益。與其他東南亞經濟體相比，印度是唯一一個潛在市場規模可與中國媲美的單一市場，其除了有穩固的經濟基本面、健全的數碼基建及有利的人口結構外，營商環境改善也降低過去窒礙製造業投資的風險。

報告又提到，在勞動力供應方面，預測印度的勞動人在2030年將增加至10億以上，中國則將減少至低於9.5億人。屆時，印度人口亦將比中國年輕10歲。

責任編輯：陳建錫

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