【大灣區】深圳新增「辦不成事」反映櫃枱 專處理疑難問題

深圳市各級政務服務中心今年2月1日起相繼開設「辦不成事」反映窗口，應對「疑難雜症」。一個多月來，總共受理群眾和企業反映業務121單，日均受理相關反饋4單，其中100單已經完成協調，其餘業務正在推進協調中。

《深圳商報》舉出一間公司開不了發票的例子。3月6日，深圳市鵬峰貿易有限公司需要急開發票，但被稅務局告知，由於「二手車交易市場經營者備案」業務未進行備案，導致其發票不能打印。其業務經辦人在廣東政務網辦理時得到提示，該業務需升級到L5，其目前等級是L4。

辦理實名核驗等級升級業務，需帶企業相關證件現場辦理，但該企業有特殊情況不能及時帶齊材料。在這樣的情況下，經辦人致電「辦不成事」求助。該窗口將該企業情況錄入民生訴求平台工單系統。3月8日，市商務局流通市場處工作人員聯絡該企業辦事員，告知其「二手車交易市場經營者備案」業務申報渠道和方式。經過部門指引，該企業成功辦理發票開具業務。

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報道稱，碰到這樣因為辦事條件不滿足、網上流程進行不下去的情況，企業往往不知道該怎麼辦，既不知道找誰去問，更不知道找誰去辦。這時，「辦不成事」反映窗口的設置，就幫辦事群眾解決了「辦事無門」「無人可問」的困難，最後通過窗口牽線搭橋，聯系上對口部門，在後者指導下跑完後面的程序，直到最後「辦完事」。

除了前往市、區、街道等各級政務服務中心的「辦不成事」窗口現場反饋外，市民還可通過各級政務服務中心、各專業服務分廳的諮詢投訴電話，以及深圳12345政務服務便民熱線，「i深圳」App、「i深圳」公眾號，郵寄信函、投訴意見箱、意見簿等渠道反饋。另外，不只是深圳，內地多個城市均開設「辦不成事」反映窗口。

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責任編輯：尹航

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