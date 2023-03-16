平價火鍋牛肉有古惑 業界揭20%用這幾類肉冒充

合成肉愈來愈泛濫，內地不少平價的火鍋牛肉、羊肉，成份往往都不是單純的牛羊，而是加入豬肉，甚至鴨肉、 狐狸肉來濫竽充數，部分產品在包裝的成份表上更加是不會標明。有業內人士透露，在前幾年的最高峰，高達七成的 牛羊肉都滲雜了其他肉類，這種情況目前已有減少，但估計仍然達到兩成。

內媒《新京報》記者走訪北京超市，發現幾款標籤為 牛肉卷的產品， 成份除了牛肉，還有 豬肉、水、食品添加劑等，而包裝上並無標明是 合成肉。與每斤60元（人民幣，下同）起跳的純牛羊肉相比，合成肉的售價普遍不超過40元，批發價更不超過25元，甚至有電商商家以每斤10元出售。

▲ 部分平價牛肉卷的成份以豬肉為主。

報道引述業內人士指，這類肉片之所以便宜，主要在於肉源多利用低價進口碎肉邊角料，並 銷往地盤餐廳，肥牛飯、麻辣燙等低端餐飲渠道。

從事肉類加工10多年的張女士向該報透露，據她了解，2020年前市場上約70%牛羊肉片都是不同肉源合成，「早期進口牛羊肉數量少，國產牛羊肉價格在37元到40元一斤。買回來切片後，從廠家到經銷商再到超市，中間每一層都要有利潤，賣到超市一斤要70、80十元，所以行業做得最多的是複合肉片」。

不過隨著疫情後居家消費需求上升，消費者對產品標籤關注度提高，合成肉產品開始減少，目前市場佔比低於20%。

責任編輯：陳建錫