內地城市搶人才大戰 這些地方買樓就能取得戶籍

根據中指監測數據，本月鄭州、佛山、烏蘭浩特、杭州等城陸續出台政策，放鬆落戶門檻。 駐馬店、武岡等地出台購房即可落戶的政策；專家指，有利於城市發展，促進人口人才流入，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。

各地緊盯「人才紅利」發起「搶人大戰」

根據河南省駐馬店政府本月印發《駐馬店市進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施（試行）》的通知顯示，對來駐就業大學生、新市民在駐購房，享受戶口遷移、子女就近入學（含轉學）、養老保險、醫療保險等城區人口同等政策。

湖南省武岡市人民政府官網消息，今年3月，武岡市在首屆房地產交易會期間特別推出了更加優惠的「五條政策」，其中便有「買房送戶口，子女可就近入學」。

浙江省杭州市政府發佈《關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見》（以下簡稱，意見）顯示，擬進一步放開學歷落戶。其中提出，落實就業單位的35周歲以下（以下不含本數）的普通高校大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶; 45周歲以下普通高校碩士研究生可以「先落戶後就業」。

《意見》還提出，放寬技能人才落戶; 放寬投靠落戶，開展戶籍准入年限累計互認; 優化完善居住證積分落戶; 全面放開縣域落戶政策等。

人口人才流入釋放購房需求

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，允許購房落戶、支援人才購房則將住房政策與人口、人才政策相結合，有利於促進人口人才流入，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。

葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，買房租房能落戶對於樓市交易、長租房市場及城市發展均具有一定積極意義，同時也能夠提升城市人口吸附力。

58安居客研究院院長張波認為，從落戶的趨勢來看，各地總體呈現不斷放鬆的狀態，加之前幾年的「搶人大戰」。除了部分一二線熱點城市外，絕大部分城市的落戶門檻都已明顯降低，這也是城鎮化率不斷提升的重要推動因素。

但業內分析也指出，落戶門檻放寬只是第一步，想要留下人需要更多公共服務的支撐，就業、住房、教育、醫療等都是重要的考慮項。 從住房層面看，除了支援剛性和改善性住房需求，在加大公租房、廉租房供給等方面也需要加強力度。

責任編輯：陳俊賢