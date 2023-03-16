  • 22°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 20:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地城市搶人才大戰 這些地方買樓就能取得戶籍

國情動向 19:10 2023/03/16

分享：

分享：

根據中指監測數據，本月鄭州、佛山、烏蘭浩特、杭州等城陸續出台政策，放鬆落戶門檻。 駐馬店、武岡等地出台購房即可落戶的政策；專家指，有利於城市發展，促進人口人才流入，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。

各地緊盯「人才紅利」發起「搶人大戰」

根據河南省駐馬店政府本月印發《駐馬店市進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施（試行）》的通知顯示，對來駐就業大學生、新市民在駐購房，享受戶口遷移、子女就近入學（含轉學）、養老保險、醫療保險等城區人口同等政策。

湖南省武岡市人民政府官網消息，今年3月，武岡市在首屆房地產交易會期間特別推出了更加優惠的「五條政策」，其中便有「買房送戶口，子女可就近入學」。

浙江省杭州市政府發佈《關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見》（以下簡稱，意見）顯示，擬進一步放開學歷落戶。其中提出，落實就業單位的35周歲以下（以下不含本數）的普通高校大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶; 45周歲以下普通高校碩士研究生可以「先落戶後就業」。

《意見》還提出，放寬技能人才落戶; 放寬投靠落戶，開展戶籍准入年限累計互認; 優化完善居住證積分落戶; 全面放開縣域落戶政策等。

人口人才流入釋放購房需求

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，允許購房落戶、支援人才購房則將住房政策與人口、人才政策相結合，有利於促進人口人才流入，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。

葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，買房租房能落戶對於樓市交易、長租房市場及城市發展均具有一定積極意義，同時也能夠提升城市人口吸附力。

58安居客研究院院長張波認為，從落戶的趨勢來看，各地總體呈現不斷放鬆的狀態，加之前幾年的「搶人大戰」。除了部分一二線熱點城市外，絕大部分城市的落戶門檻都已明顯降低，這也是城鎮化率不斷提升的重要推動因素。

但業內分析也指出，落戶門檻放寬只是第一步，想要留下人需要更多公共服務的支撐，就業、住房、教育、醫療等都是重要的考慮項。 從住房層面看，除了支援剛性和改善性住房需求，在加大公租房、廉租房供給等方面也需要加強力度。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海2月二手樓市回暖 成交量創去年7月來最高
2023/03/08
上海2月二手樓市回暖 成交量創去年7月來最高
【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購
2023/03/10
【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購
內地首兩月房地產開發投資按年降5.7% 好過預期
2023/03/15
內地首兩月房地產開發投資按年降5.7% 好過預期
機構：2月住房租賃市場供需兩旺 租金走勢溫和
2023/03/15
機構：2月住房租賃市場供需兩旺 租金走勢溫和

你可能感興趣

上海2月二手樓市回暖 成交量創去年7月來最高
12:13 2023/03/08
上海2月二手樓市回暖 成交量創去年7月來最高
【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購
15:02 2023/03/10
【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購
內地首兩月房地產開發投資按年降5.7% 好過預期
10:15 2023/03/15
內地首兩月房地產開發投資按年降5.7% 好過預期
內地物業 就業 碩士 大學 城鎮化 地產 醫療保險 畢業 佛山 湖南省

下一篇文章

黨和國家機構改革方案公布 組設中央金融委員會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台積電張忠謀：大陸芯片製造技術比台灣落後6年
台積電張忠謀：大陸芯片製造技術比台灣落後6年
商務部：訂單下降是今年最大挑戰 有信心穩住外貿
商務部：訂單下降是今年最大挑戰 有信心穩住外貿
美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關
美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關
習近平︰中國式現代化走的是人間正道
習近平︰中國式現代化走的是人間正道
美國傳要求TikTok中國股東出售股份 京促停止打壓
美國傳要求TikTok中國股東出售股份 京促停止打壓
郭文貴在紐約被捕 涉詐騙支持者逾10億美元
郭文貴在紐約被捕 涉詐騙支持者逾10億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款