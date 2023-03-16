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山西女員工因倒茶水太滿被炒魷 網民反應兩極

社會熱點 13:54 2023/03/16

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上月23日入職山西太原一間教育公司做綜合文秘崗位的小梁，還沒過試用期，就因「倒茶水太滿，不懂商務禮儀」被解僱，而且還沒有支付工資。

據內媒報道，2月23日，小梁入職山西太原的卓育雲教育公司的綜合文秘崗位，在試用期間，因為3月9日她給客人倒茶水過多，可能距杯口只有一至二厘米，結果第二天，她就收到了公司的解除勞動合同通知書，而且還沒有支付工資。錄音顯示，公司一名主管直白地說，小梁被裁的直接理由就是倒茶水太滿，不懂商務禮儀。事件曝光後引發輿論關注。

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之後，當地勞動監察部門介入，小梁才拿到一千多塊的離職工資，但並沒有其他補償。涉事的卓育雲公司曾向媒體發來「情況說明」，其中表示對小梁的歉意，又指將不斷提高管理水平，但並未提出撤銷解約或補償。

很多網友關於「倒茶水太滿」算不算商務禮儀，吵得面紅耳赤。有人說，

「只要老闆給工資，有權利辭退，老板的錢又不是大風刮來的！」

「用不用人可能還有其它原因，倒水太滿只是一個體面的借口而已。被辭員工沒必要逼迫用人單位把該說不該說的話都說出來。」

也有人認為，

「酒滿敬人，茶滿趕人！社交禮儀很重要！」

「如果是職業接待，倒茶就是日常工作，倒太滿確實不符合標準。」

中國高鐵虧錢全因「一公里耗電一萬度」？真相並非如此

責任編輯：尹航

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