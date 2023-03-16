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非洲豬瘟捲土重來？ 券商報告引發市場不同解讀

經濟脈搏 21:15 2023/03/16

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幾年前非洲豬瘟肆虐時，曾令全國豬價暴漲。內地券商近日一份報告指，豬瘟可能捲土重來，並認為病毒感染面會達到一半，引發市場爭論。

華創證券本周發布關於生豬養殖行業的深度報告，提到結合該行的調研反饋，目前北方產區的非洲豬瘟病毒感染面可能達到50%，預計能繁母豬和後備母豬減產20%至30%的可能性較高。報告又提到，與2019年的情況類似，預計在南方養殖業的警惕性不足下，疫情將早於並猛於往年，感染面同樣將達50%以上。

該研報在業界引起爭議，有北方養殖企業大北農證券部人士表示，當前非洲豬瘟疫情防控確實較去年要緊張一點，「但還沒有達到（研報說的）那種程度」。一名養豬業人士則說，隨著新冠疫情防控放寬，區域流動增加，非洲豬瘟的疫情防控會變得比較緊張。而數據分析師則指，今年並未出現大規模感染。

光大期貨農產品研究總監王娜指，從養殖企業了解，今年春節前後非洲豬瘟疫情及豬病持續發生，但其對生豬市場僅形成階段性供應衝擊，其感染面積及市場影響並未達到市場熱議的50%這一幅度。目前疫情主要導致生豬出欄體重出現下降，而非2019年那樣大規模撲殺的情況。

中糧期貨研究院生豬研究員關壹麟則指，歷經2019年至2020年的非洲豬瘟帶來的打擊，中國豬場疫情防控能力已顯著提升，疫情對豬價的影響有限。

責任編輯：陳建錫

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傳染病 非洲豬瘟 中國

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