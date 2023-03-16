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【搵工難】內地青年流行「孔乙己文學」自比魯迅筆下悲慘讀書人

社會熱點 15:54 2023/03/16

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官方公佈，內地今年前兩個月16至24歲勞動力調查失業率為18.1%。魯迅筆下的人物「孔乙己」曾被人嘲笑迂腐書生，如今卻引來不少內地年輕人的理解和共情，他們說，「少年不懂孔乙己，讀懂已是書中人」。

一些剛走上社會的年輕人，用「孔乙己文學」映襯自己當下的處境。他們這樣說：

都說學歷是敲門磚，可它變成了我下不來的高台，更是孔乙己脫不掉的長衫。

如果我沒有上過大學，我一定心甘情願地去工廠打螺絲，可是沒有如果。

一個收銀員的工資是四千五，一個會計的工資才三千。

官媒央視網發表評論文章稱，最近三年，內地高校畢業生規模持續攀升。2022年高校畢業生人數達1076萬，創歷史新高。同時，由於經濟下行壓力加大，就業情況受衝擊，找一份專業匹配且待遇尚可的工作，肉眼可見變得越來越難。即使找到工作，也會焦慮收入下降。

文章稱，在一些人看來，學歷沒有兌現利好，而是成了身上難以脫下的「孔乙己長衫」：自己受過高等教育，曾經意氣風發，步入社會後發現如此「內卷」，學到的知識無法滿足工作所需。這種不上不下的「懸浮」狀態，讓他們感覺自己像極了孔乙己。如今初入社會的年輕人，「孔乙己文學」背後的焦慮是正常的情緒。

青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業

在魯迅所寫的小說中，孔乙己即使落魄，也不脫下像徵讀書人的長衫，沒有換上勞動人民才穿的短衫。

文章也指出，社會不會對年輕人的困境袖手旁觀。在今年的全國兩會上，代表委員們為破解年輕人的難題紛紛建言獻策。文章最後還舉出女碩士去火鍋店做保潔的例子，提到選擇理想與現實二者之間的平衡。

內地2月失業率微升至5.6% 青年失業率18.1%

責任編輯：尹航

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失業率 失業 畢業 經濟 大學 碩士 就業 人大政協兩會 經濟衰退

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