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商務部：訂單下降是今年最大挑戰 有信心穩住外貿

國情動向 16:16 2023/03/16

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商務部表示，訂單下降是今年外貿發展的最大挑戰，正針對地方和企業需求研究穩外貿政策，今年廣交會將全面恢復線下展，有信心保持外貿穩定發展勢頭。

商務部今日（16日）舉行例行新聞發布會，發言人束珏婷回應對外貿走勢的預測指，地方和企業普遍反映外需走弱，訂單下降是突出挑戰，而部分國家回款不暢等貿易風險也有所增加。今年政府工作報告還指出，當前外部環境不確定性加大，全球通脹仍處高位，外部打壓不斷上升，這些困難在外貿領域尤其突出。

她提到，當局正研究穩外貿政策，並將繼續放寬外資準入限制，努力打造市場化國際化的營商環境，助力外資把握中國機會。

對於今年的外貿開局，束珏婷指，前兩個月貨物進出口總額6.18萬億元人民幣，與去年同期基本持平。一方面，規模保持穩定，克服了外需走弱的挑戰，貨物進出口額保持在6萬億元人民幣以上，為歷史同期的第二高值。另一方面，結構持續優化，民營企業更加活躍，進出口增長5.3%，佔比升至51.2%。

會上又表示，隨著疫情防控政策的優化調整，中外企業已具備線下參加展會的條件，從今年春交會起，廣交會將全面恢復線下展。第133屆廣交會定於4月15日至5月5日分三期在廣州舉辦。同時常態化運營線上平台，為展客商提供全天候在線服務。

今屆共設置54個專業展區，線下參展企業超過3萬家。線上允許所有符合條件的企業參展，企業數量超過3.5萬家，受惠企業面持續擴大。

責任編輯：陳建錫

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