美墨邊境被捕中國偷渡客激增 美官員：與走私芬太尼無關

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商務部：訂單下降是今年最大挑戰 有信心穩住外貿
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美國在美墨邊境逮捕的中國偷渡者人數激增。與此同時，當局在邊境繳獲的類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）持續上升。美國移民及海關執法局（ICE）官員表示，兩者之間並沒有關聯。
美國移民及海關執法局數據顯示，從去年10月1日至今，已有約4300名中國非法移民自墨西哥邊境偷渡赴美時被抓獲，是上一年總數的兩倍多。
自美國總統拜登2021年上任以來，共和黨人一直試圖將芬太尼的氾濫，歸咎於非法入境者的增加。其中共和黨眾議員希金斯（Clay Higgins）質疑，中國偷渡者或與犯罪集團有關。
ICE調查部門助理主任卡根（Steven Cagen）周三（15日）出席國會聽證會時，回應希金斯的質詢，稱根據調查和情報顯示，中國非法移民數量的增加，與芬太尼進入美國沒有聯繫。
另外，針對芬太尼的氾濫問題，華府一直尋求北京方面協助，期望阻止來自中國的芬太尼材料輸入。但美國官員表示，由於兩國關係惡化，中國方面拒絕合作。
責任編輯：易燕丹
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