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秦剛與烏克蘭外長通電話 重申中方勸和促談立場

國情動向 21:53 2023/03/16

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國務委員兼外長秦剛周四（16日）與烏克蘭外長庫列巴通電話，重申中方在烏克蘭問題上勸和促談的立場。

據中國外交部網站，秦剛表示，建交31年來，中烏關係保持發展勢頭。中方願同烏方一道，著眼長遠，共同推動兩國關係持續穩定發展。中烏務實合作基礎良好、潛力巨大，實現中國式現代化進程將為中烏互利合作提供更廣闊機遇。

秦剛重點闡述國家主席習近平提出的「四個應該」，強調中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，呼籲國際社會為和談創造條件。中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，盡快恢復和談，推動重返政治解決軌道。希望烏俄為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。

秦剛晤拉夫羅夫 重申支持政治解決烏克蘭危機

中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談

庫列巴表示，中國不僅是烏克蘭的重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國。烏方從長遠角度看待兩國關係，將繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整，期待同中方增進互信，深化各領域合作。

庫列巴又提到烏克蘭危機最新情況及和談前景，感謝中方向烏提供人道主義援助，表示中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件體現了推動停火止戰的誠意，希望同中方保持溝通。

責任編輯：易燕丹

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