應屆生就業率低？ 清華：超7成應屆生已獲錄取意向或簽約

青年失業問題引人關注。內媒從清華大學獲悉，2023年，清華大學預計全日制內地學生畢業約8600人，擬參加就業約4800人，其中本科生約350人，研究生約4500人（碩士博士約各佔一半）。 截至目前，清華2023屆畢業生超過7成已獲錄取意向或就業簽約。

清華年度校園招聘會「2023屆畢業生大型就業洽談會」昨日在清華職業發展中心啟動，來自23個省市共近340家用人單位參會，提供上萬個職位，行業涵蓋國防科工、製造業、能源業等重點領域。

清華相關負責人介紹，本次洽談會深入開展「1+N」招聘服務模式，圍繞重點地區、重點行業、重點單位的「1」次專題招聘會，組織開展校友交流沙龍、企業開放日、班團出講等「N」場職業發展輔導活動，全員、全過程、全方位展開就業引導和職業輔導。

負責人表示，本次洽談會現場，很多參會展位設立了醒目的「招聘本科生」的標識，方便本科生快速尋找心儀的用人單位。 因為用人單位面向清華本科生畢業生開放了更多崗位，並在參會展位設立標識。 據統計，參會的300餘家單位中，超過240家招收本科畢業生。近200家用人單位都為國際學生或港澳台學生提供了就業崗位。

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責任編輯：陳俊賢