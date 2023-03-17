  • 23°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

應屆生就業率低？ 清華：超7成應屆生已獲錄取意向或簽約

經濟脈搏 12:14 2023/03/17

分享：

分享：

青年失業問題引人關注。內媒從清華大學獲悉，2023年，清華大學預計全日制內地學生畢業約8600人，擬參加就業約4800人，其中本科生約350人，研究生約4500人（碩士博士約各佔一半）。 截至目前，清華2023屆畢業生超過7成已獲錄取意向或就業簽約。

清華年度校園招聘會「2023屆畢業生大型就業洽談會」昨日在清華職業發展中心啟動，來自23個省市共近340家用人單位參會，提供上萬個職位，行業涵蓋國防科工、製造業、能源業等重點領域。

清華相關負責人介紹，本次洽談會深入開展「1+N」招聘服務模式，圍繞重點地區、重點行業、重點單位的「1」次專題招聘會，組織開展校友交流沙龍、企業開放日、班團出講等「N」場職業發展輔導活動，全員、全過程、全方位展開就業引導和職業輔導。

負責人表示，本次洽談會現場，很多參會展位設立了醒目的「招聘本科生」的標識，方便本科生快速尋找心儀的用人單位。 因為用人單位面向清華本科生畢業生開放了更多崗位，並在參會展位設立標識。 據統計，參會的300餘家單位中，超過240家招收本科畢業生。近200家用人單位都為國際學生或港澳台學生提供了就業崗位。

【兩會2023】人大代表勸畢業生：找工作別挑肥揀瘦

【搵工難】內地青年流行「孔乙己文學」自比魯迅筆下悲慘讀書人

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 清華大學 就業 國防 博士 碩士 大學 招聘會 畢業 輔導

上一篇文章

大韓航空中國區主管稱中國市場不可或缺

下一篇文章

非洲豬瘟捲土重來？ 券商報告引發市場不同解讀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

文旅部：20日起恢復涉外營業性演出受理及審批
文旅部：20日起恢復涉外營業性演出受理及審批
洪都拉斯外長稱與中國建交因債務促使 北京回應
洪都拉斯外長稱與中國建交因債務促使 北京回應
台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎
台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎
內地2月失業率微升至5.6% 青年失業率18.1%
內地2月失業率微升至5.6% 青年失業率18.1%
非洲豬瘟捲土重來？ 券商報告引發市場不同解讀
非洲豬瘟捲土重來？ 券商報告引發市場不同解讀
內地2月樓價按年跌幅收窄 按月升幅逾年半新高
內地2月樓價按年跌幅收窄 按月升幅逾年半新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款