內地低齡老人達1.5億 每三個低齡老人中有一個仍在工作

內地老齡化程度持續加深，「中國低齡老人（60~69歲）達1.5億」話題登上微博熱搜。有內媒報道指，每3個低齡老人中就有1個仍在工作，低齡老人主要從事農林牧漁業。

內地低齡老人總量保守估計已達1.5億

根據第七次全國人口普查數據，2020年內地60歲及以上人口為26,402萬人，其中60~69歲老人為14,739萬人，低齡老人佔全部老人的比重為55.83%。國家統計局數據顯示，2022年，內地60歲及以上人口28,004萬人，按照上述比例測算，當前內地低齡老人總量保守估計已達1.5億。

據內媒「第一財經」報道，根據《中國人口普查年鑒-2020》測算，低齡老人中，從事農林牧漁的人最多，佔比高達62.44%，相當於有超過三千萬的低齡老人仍從事農林牧漁，主要就是種植業。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，農業人口中的老年人沒有固定收入，不得不繼續從事農林牧漁工作，維持生活。這部分老人本就不存在退不退休的問題，他們一直處於就業狀態。

根據去年底的一組公開數據，目前農民實際發放的養老金水平為每月平均188元（人民幣，下同），只相當於城鎮職工養老金平均發放水平每個月3,577元的5.26%。

因此，對很多農村老人來說，其主要生活來源只能依靠自身勞動收入或子女贍養。在就業的低齡老人中，從事農林牧漁業、製造業、建築業和批發零售業的佔比合計達到84.65%。

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責任編輯：尹航

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