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過年過節被催婚？內地「租女友」見家長每天2500蚊

社會熱點 15:08 2023/03/17

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單身男士難免被催拍拖、催婚，有人選擇花錢租個「女友」回家見父母親友，這一現象引發關注和爭議。

春節陪見父母就賺了4萬

據澎湃新聞報道，「租友網」的網站顯示大量「女友」。據一位「女友」從業者木木介紹，她畢業於師範學院，今年29歲，看照片需要發20元（人民幣，下同）利是，租金是每天1000元，需要先支付路費和定金，剩餘部分見面付。

木木介紹，過年過節是「租女友」業務的高峰期，尤其是過年時根本忙不過來。「過年、五一勞動節、十一國慶節、端午節的時候每天2500元，過年我掙了4萬多。」

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她說，出現這個行業主要是因為很多人都面臨被催婚的問題，客戶要求最多的也是讓她陪見父母，一般客戶年齡基本在30歲左右。

除了見父母，木木還會跟客戶拍婚紗照，舉辦假婚宴。 在木木的眾多客戶中，老客戶佔了很大的比例，其中還有同性戀，需要給家人一個交代,「我們結婚了，但結婚證是假的]。

木木還說，現在知道的人太多了，市場也被「非綠色」的人搞亂了，找到男朋友就不做了。

「租」與「被租」合法性受關注

中國刑法嚴厲打擊侵犯女性人身自由及安全的犯罪，但「租女友」並未在法律條文里有限制性規定。

「租女友」具體是否屬於法律上的僱傭關係，要看雙方具體的約定內容，如果只是單純要求租來的女友提供陪僱主逛街、吃飯等勞務，則屬於法律上的雇傭關係，合法有效，受法律的保護。但若包含接吻等方面，則涉及到了「男友」、「女友」特定的人身性質方面，也違反了公序良俗，不屬於雇傭關係，不受法律保護。

如果約定陪睡等涉及性行為的內容，則因涉及到賣淫嫖娼等違法行為，不僅不受法律的保護，還將受到法律的制裁。

責任編輯：陳俊賢

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