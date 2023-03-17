女子網購仿製日軍服穿出街 因擾亂公共秩序被行政拘留

網絡流傳一段女子身穿仿製日本軍服在街頭與好友嬉笑打鬧的影片，引發網民關注。海南省海口市公安局瓊山分局通報，影片中嬉鬧的二人因擾亂公共秩序被行政拘留5日，服裝是女子網購所得。

網友爆料，一女子穿日本二戰軍服公然在大排檔吃飯嬉鬧。期間，女子還雙手抹嘴拉扯同伴，嬉戲談笑。

對於此事，網民大多就「穿仿製日軍服」一事表達憤怒。有人說，「現在的年輕人，沒有參與過歷史，沒有感同身受過歷史，覺得與歷史太遠，就沒有對歷史的敬畏之心」。但亦有內媒報道引述大排檔老板稱，女子是電影公司招的演員，拍完戲來吃飯。

據海口市公安局瓊山分局通報，2023年3月16日，一女子身穿仿製日本軍服在海口某夜市與好友打鬧的視頻在網絡上傳播，引發關注。

▲ 網絡圖片

事發後，海口市公安局瓊山分局鳳翔派出所依法對涉事女子吳某、梁某進行傳喚。經查，3月15日19時許，吳某、梁某在瓊山區中山南路某飯店吃飯時，吳某將梁某在網上購買的仿製日本軍服穿在身上嬉笑打鬧。

目前，吳某、梁某因擾亂公共秩序被公安機關依法行政拘留5日，案件正在進一步偵辦中。

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責任編輯：尹航

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