巴西總統盧拉月底訪華 或推動中國—南方共同市場貿協

中國外交部周五（17日）宣佈，應國家主席習近平邀請，巴西總統盧拉將於3月26日至31日國事訪問中國。盧拉此前提出，巴西、阿根廷等南美多國組成的「南方共同市場」（Mercosur）應尋求與中國達成自由貿易協定。

外交部發言人汪文斌在記者會上介紹，中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴。建交近半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中巴關係始終保持穩定發展，各領域務實合作成果豐碩，成為發展中大國團結合作攜手發展的典範。相信盧拉總統此訪將從元首層面引領開辟新時代、中巴關係新未來，推動中巴全面戰略夥伴關係再上新台階，為促進地區和世界的穩定與繁榮作出新的貢獻。

盧拉今年1月上任後，訪問巴西鄰國烏拉圭，勸說烏方不要單獨與中國商談貿易協議，因為這或會影響南方共同市場作為關稅同盟的運作，並妨礙集團整體與中國達成協議的努力。

盧拉表明，中國是巴西最大貿易夥伴，他支持南方共同市場與中國談判自由貿易協議。

南方共同市場由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭4個會員國組成，委內瑞拉會員國資格2016年起因其國內情況遭到中止。南美其他國家，包括智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、蘇里南、圭亞那，都是南方共同市場聯繫國。

值得注意的是，南美諸國中，目前僅巴拉圭一國尚未與北京建交。巴拉圭是南方共同市場正式成員，分析認為，隨着中美洲國家洪都拉斯醞釀與北京建交，而南方共同市場有意與中方貿易談判，巴拉圭有可能是下一個改與北京建交的台「友邦」。

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責任編輯：連兆鋒