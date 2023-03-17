李強主持國務院首次全體會議 要求開好局推動經濟好轉

國務院總理李強周五（17日）主持新一屆國務院首次全體會議指，要落實好重點任務，在新起點上推動各項工作開好局，釋放內需潛能，推動經濟持續整體好轉。

李強指，本屆政府任期的5年，是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，要把黨中央的決策部署落實好，全面準確領會黨中央戰略意圖，同時提高創造性執行的能力，確保決策部署落地見效。今年要抓好重點任務落實，要牢牢把握高質量發展這首要任務，堅持穩字當頭、穩中求進，科學精準實施宏觀政策，推動經濟好轉。

同時，要把發展經濟的着力點放在實體經濟上，打好關鍵核心技術攻堅戰，加快建設現代化產業體系；要進一步深化改革開放，謀劃實施新一輪國有企業改革，促進民營經濟發展壯大，穩住外貿外資基本盤；要有效防範化解重大風險，牢牢守住不發生系統性風險的底綫；要全力抓好農業農村工作，保障糧食和重要農產品穩定供給，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

李強又指，要全面加強政府自身建設，把政治建設擺在首位，大興調查研究之風，認真落實機構改革任務，堅持嚴格依法行政，提高創造性執行效能，為完成各項目標任務提供有力保障。國務院及各部門的領導要帶頭講政治、守規矩，嚴律己、不謀私，勤作為、勇擔當，形成風清氣正、團結奮進的良好局面。

會議上又了宣布國務院領導分工和機構設置，審議通過新修訂的《國務院工作規則》，對政府工作作出部署。

責任編輯：陳建錫

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