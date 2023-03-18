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任正非：華為已完成上萬顆器件替代開發 逐步克服斷供

社會熱點 10:41 2023/03/18

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華為創始人任正非指，被美國制裁的三年，華為完成1萬3000多個器件的替代開發、4000多個電路板的反覆換板開發。他還說，華為現在還屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步。

據澎湃新聞報道，任正非在「難題揭榜」火花獎公司內外的獲獎者及出題專家座談會上表示，2022年華為研發經費是238億美元，幾年後隨着公司利潤增多在前沿探索上還會繼續加大投入。他還指，許多設計工具也上華為雲公開給社會應用，逐步克服了斷供的尷尬。

任正非還指，自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技如此發達，而他那個時代，書是非常寶貴的，很難看到一本好書，想讀書但買不到書。

他說：「創立華為以後，我也是親西方的，當時我們提出一個口號『要用世界上最好的零部件和工具造世界上最好的產品』，我們實現了。後來突然受到制裁，別人不能給我們提供零部件、工具……我們就傻了」。任正非說，當美國打華為一棒，狠狠制裁華為的時候，華為輪值董事長之一徐直軍在辦公會議上對他說：「美國沒有明白，他們這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了一個最反美的人」。

任正非說：「當然，我現在也不反美，我們想成為最先進，就必須向一切先進的人學習。美國在科教上的軟實力，還是我們用幾十年時間達不到的。美國的政治家也是一輪一輪的，美國幾百年的創新土壤，不會因他們而退化。」 

任正非指出，華為之所以能夠度過這三年難關，是因為公司過去用了近二十年時間，在基礎理論上作了準備，投了幾千億培養了一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，他們一直在爬科學的「喜馬拉雅山」。當華為受打壓時，就請這些科學家到「山腳」來「放羊」、「種地」……，拿着「手術刀」參加「殺豬」的戰鬥。

對於當前大火的人工智能，任正非認為，未來在AI大模型上會風起雲湧，不只是微軟一家。人工智能軟件平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接，「ChatGPT對我們的機會是什麼？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產品就有市場需求。」

在回答有關華為天才少年離職創業的問題時，任正非表示，「我們不能壟斷人才，員工想出去創業或到其他公司去，人盡其才，發揮他的價值，對國家都是有用的。」任正非說，對人才機制也有反思，比如有些人進入公司以後，沒有很好使用到他最擅長的地方，沒有發揮作用等於浪費他的青春。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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