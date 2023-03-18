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駐俄大使張漢暉：習近平訪俄對新時代中俄關係有里程碑意義

國情動向 11:08 2023/03/18

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中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。中國駐俄羅斯大使張漢暉指，國事訪問對新時代中俄關係具有里程碑意義。

張漢暉接受《光明日報》訪問指，中俄元首保持密切交往，就雙邊合作和重大國際問題交換意見，這是兩國關係發展的指南針和定盤星。2013年以來，習近平主席同普京總統會晤40次，就推動中俄關係提質升級、維護地區安全穩定、建設人類命運共同體達成一系列重要戰略共識。10年來，中俄雙邊合作取得新成果，戰略協作達到新水平。繼2013年之後，習近平主席再次將俄羅斯作為連任國家主席後的出訪首站，充分體現了習近平主席同普京總統深厚的個人友誼和他對新時代中俄關係的高度重視。

他指，2022年，中俄關係始終保持着健康發展勢頭。面對加速演變的國際形勢和持續蔓延的全球疫情，中俄在涉及彼此核心利益的問題上相互有力支持，持續深化戰略協作。

展望2023年，中俄經貿合作有望再上新台階。今年前兩個月中俄貿易增長勢頭依然迅猛，雙邊貿易額達336.9億美元，同比增長25.9%，成功實現「開門紅」，再次表明中俄經貿合作基本盤依然穩固。

中俄作為兩大鄰國，政治互信強，經濟互補性高，合作潛力足，越來越多俄方企業對開展對華合作展現出強烈意願。隨着我國疫情防控措施持續優化，中俄經貿團組交流正有序恢復，雙方交通物流優勢也將進一步顯現。他預計，2023年中俄貿易必將再創新高，力爭年內實現兩國元首確立的2000億美元貿易目標。

責任編輯：袁瑋婧

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