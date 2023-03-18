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前財長樓繼偉：條件成熟時 應允許外資金融機構國內上市

經濟脈搏 16:39 2023/03/18

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前中國財政部部長樓繼偉建議，中國應實行更加積極主動的開放戰略，條件成熟時，允許外資金融機構在國內資本市場公開上市。

據《上海證券報》報道，樓繼偉今天（18日）在全球財富管理論壇2023年會上表示，當前全球在經濟和金融治理領域面臨新的挑戰。一方面，全球經濟政治形勢更加嚴峻複雜。另一方面，國際金融市場波動加劇。

他指出，各國在疫情防控期間採取的超常規貨幣財政政策，使政府、家庭、企業、金融機構的槓桿率易升難降，加劇了通脹上行，其影響外溢到全球金融市場，股票、債券、外匯市場波動加劇。快速加息，從歷史上看，又可能導致新一輪的危機，並外溢到新興市場。

樓繼偉認為，儘管面臨一系列挑戰，但中國2023全年預計實現5%左右的經濟增長速度，他建議，中國政府做好較長時間應對外部環境變化的準備，堅定深化金融業對外開放的信心和決心，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度性開放。外資准入中國金融業的負面清單已經清零。除了銀行、證券、保險、資管行業以外，其他金融領域有越來越多外資機構參與。並且要致力於營造優質的政策環境和營商環境。

樓繼偉建議，優化外資參與境內金融市場的渠道和方式，降低運營成本，提高運營效率。條件成熟時，允許外資金融機構在國內資本市場公開上市。

另外，完善監管制度，嚴守風險底線。最近矽谷銀行破產事件發生，提示金融市場在貨幣政策變化中受到衝擊。我國政府高度重視防範和化解系統性風險，正在進一步完善金融監管。

商務部：促投資需下更大力氣 留住優質存量外資

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責任編輯：袁瑋婧

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