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克宮：習近平訪俄將簽署重要文件 首日單獨晤普京

國情動向 16:58 2023/03/18

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克里姆林宮表示，中國國家主席習近平下周一（20日）抵俄後將與總統普京進行一對一談話，中俄雙方將簽署兩份重要聯合文件。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫稱，普京和習近平下周一在莫斯科將在非正式午宴上進行一對一的對話，周二將舉行一天的會談。

佩斯科夫還指出，他不會過多地透露具體細節，因為俄羅斯總統國際事務助理尤里·烏沙科夫計劃近期舉行此次訪問的新聞發佈會。

中國外交部發言人華春瑩周五（17日）宣布，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。外交部稱，此次訪問將是一次友好訪問，將進一步增進中俄的互相信任和互相理解，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。

克里姆林宮新聞處同時指出，雙方計劃在訪問期間在深化俄中在國際舞台上合作的背景下交換意見，並將簽署一系列重要的雙邊文件。一份是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是有關中俄未來7年的經濟合作計畫。

習近平訪俄前 白宮反對俄烏無條件停火

習近平下周一至三國事訪問俄羅斯

責任編輯：袁瑋婧

 

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