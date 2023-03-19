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據報美國正試圖阻止洪都拉斯與北京建交

國情動向 15:41 2023/03/19

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中美洲國家洪都拉斯尋求與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。路透社引述知情人士指出，美國正試圖阻止洪都拉斯的這一計劃，希望在還未達成正式協議前，洪都拉斯還有回心轉意的空間。

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）幾天前在推特（Twitter）宣布，她已指示尋求與中國大陸建交，遵守她2021年總統大選時承諾。大陸方面表示歡迎，台灣方面則指，美國及其他國家正從旁協助台灣。

一位美國政府官員告訴路透社：「我們真的不知道是幾天，幾週還是幾個月。這是一種談判策略嗎？我們不確定，但我們將繼續提出我們的理由。」

兩名在台北的外交消息人士指稱，在卡斯特羅宣布擬與中國大陸建交後，洪都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）15日與台灣的外交部門官員會面；相較之下，2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼國大使曾拒絕與台灣方面會談。

路透社無法得知上述會面的結果，但台灣的外交部門公開表示，已告訴布羅德，洪都拉斯應「謹慎考慮，不要陷入中國的圈套，做出錯誤決定」。

洪都拉斯外長稱與中國建交因債務促使 北京回應

責任編輯：尹航

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