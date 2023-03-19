國內首間皇馬室內體驗園落戶深圳 球迷可體驗沉浸式科技足球

皇家馬德里俱樂部中國首間室內綜合體驗樂園將落戶深圳羅湖，全館計劃打造皇馬歷史博物館、沉浸式科技足球體驗、西班牙風尚餐廳、特許商品零售等四個場景模塊。

近日，2023中國（深圳）—西班牙（馬德里）經貿合作交流會成功舉辦。羅湖區企業和項目簽約金額超過50億元人民幣，是深圳市簽約數量最多、訂單金額最大、合作代表性最強的轄區。在交流會上，皇家馬德里俱樂部中國首間室內綜合體驗樂園落戶羅湖等項目正式簽約。

關於皇馬室內綜合體驗樂園，羅湖區擬與皇馬中國區域IP授權企業華銳光年合作，全館計劃打造皇馬歷史博物館、沉浸式科技足球體驗、西班牙風尚餐廳、特許商品零售等四個場景模塊。

羅湖區副區長肖嘉睿表示，羅湖作為傳統消費強區，致力於通過五大特色消費街區打造全域消費格局，將羅湖全域建設成為世界級商圈。華銳光年作為曼聯、皇馬等國際IP品牌合作方，具有很大的流量優勢，也很契合羅湖轄區的發展定位。雙方合作有利於為市民帶來更精彩多元的產品服務，也能為羅湖推動高質量發展、建設「三力三區」（創建具有世界潮流引領力的國際消費中心核心區、具有全球資源配置力的深港融合發展先行區、具有國際市場輻射力的現代服務業集聚示範區）注入新活力。

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責任編輯：尹航

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