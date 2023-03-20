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蘇州女殺夫藏屍雪櫃15個月 微信扮死者呃夫家廿萬（有片）

社會熱點 09:53 2023/03/20

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蘇州發生雪櫃藏屍案，一名查姓女子將龐姓丈夫殺害後，把屍體藏在雪櫃整整15個月，再用微信等冒充死者，詐騙夫家約20萬人民幣。檢察機關已提前介入。

*更新案情及檢方介入

綜合多家內媒報道，查女的母親上月到她家，在煮飯打開雪櫃時發現屍體，繼而揭發該宗凶案，查女在母親勸說下同意自首。查所住的單位事後已警方封鎖，並一直有保安把守。事發屋苑的驛物管人員透露，大約是當月月底，曾有警察來到屋苑，後來她聽說了網傳案件的情況，但並不了解具體情況。

死者是安徽人，在蘇州做房產中介工作時與查女認識，幾年後辦婚禮，兩人有1個3歲半的女兒，目前孩子三歲半。

死者的一名前同事透露，印象中龐某人很好，很上進，在蘇州買房，然後開了個房產中介...「前兩天我們以前的同事都知道龐某死了，傳女方外面欠了很多錢」。另一友人則說，查女喜歡在直播平台上為一名男主播刷禮物，甚至還排到該平台打賞榜的第一位，龐某過去曾借錢為女方還債。

媒體向當地派出所了解，獲職員回覆：「案件還在調查中，嫌疑人已被警方控制，對於案件細節不便透露。」

消息引起全國關注，蘇州檢察機關提前介入案件。

責任編輯：陳建錫

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【雪櫃藏屍】殺夫女兩招製造假象 同事誤信死者仍在生

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