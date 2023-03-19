澳洲否認承諾介入台海衝突 換取美國出售核潛艇

澳洲上周與美英達成採購3至5艘核潛艇的協議，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）否認為取得核潛艦，承諾會在台海一旦爆發衝突時介入並支持美國。

馬爾斯周日（19日）接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）訪問，被主持人問到澳洲是否為了美國核潛艦，以在台海衝突中提供協助作為交換？馬爾斯否認︰「當然沒有，也沒有人尋求這樣做。我聽過很多評論員的猜測，但這是完全錯誤的，無人試圖那樣做。」

主持人又追問，協議中是否與美國有其他交換條件？馬爾斯亦表示：「絕對沒有。」

馬爾斯提到，盡管澳洲很大一部分貿易是與中國進行，但在5大貿易夥伴中，還包括南韓和日本，與這兩個國家的貿易都要經過南海，該協議將為澳方提供保護印太海上貿易通道的能力。他同時指，澳洲希望與中國建立最好的關係，澳方正在非常努力地穩定這種關係，重視與中國建立富有成效的關係。

在此之前，一些西方媒體及評論員猜測，美國不會輕易向盟友提供核潛艇，澳洲可能要為協議付出額外的「隱形成本」，包括中美衝突時要向美方提供支持。

責任編輯：陳建錫