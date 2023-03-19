  • 20°C
香港時間 : 2023319日 (週日) 23:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲否認承諾介入台海衝突 換取美國出售核潛艇

國情動向 21:51 2023/03/19

分享：

分享：

澳洲上周與美英達成採購3至5艘核潛艇的協議，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）否認為取得核潛艦，承諾會在台海一旦爆發衝突時介入並支持美國。

馬爾斯周日（19日）接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）訪問，被主持人問到澳洲是否為了美國核潛艦，以在台海衝突中提供協助作為交換？馬爾斯否認︰「當然沒有，也沒有人尋求這樣做。我聽過很多評論員的猜測，但這是完全錯誤的，無人試圖那樣做。」

主持人又追問，協議中是否與美國有其他交換條件？馬爾斯亦表示：「絕對沒有。」

馬爾斯提到，盡管澳洲很大一部分貿易是與中國進行，但在5大貿易夥伴中，還包括南韓和日本，與這兩個國家的貿易都要經過南海，該協議將為澳方提供保護印太海上貿易通道的能力。他同時指，澳洲希望與中國建立最好的關係，澳方正在非常努力地穩定這種關係，重視與中國建立富有成效的關係。

在此之前，一些西方媒體及評論員猜測，美國不會輕易向盟友提供核潛艇，澳洲可能要為協議付出額外的「隱形成本」，包括中美衝突時要向美方提供支持。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 潛艇 美國 澳洲 中國 南中國海

下一篇文章

據報美國正試圖阻止洪都拉斯與北京建交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李強首次主持國務院常務會議︰要確保機構改革工作有序銜接
李強首次主持國務院常務會議︰要確保機構改革工作有序銜接
據報美國正試圖阻止洪都拉斯與北京建交
據報美國正試圖阻止洪都拉斯與北京建交
中央統戰部原副部長崔茂虎 涉嚴重違紀違法被查
中央統戰部原副部長崔茂虎 涉嚴重違紀違法被查
習近平訪俄前 白宮反對俄烏無條件停火
習近平訪俄前 白宮反對俄烏無條件停火
將率150人代表團訪台 捷克眾議院議長：新總統未來或晤蔡英文
將率150人代表團訪台 捷克眾議院議長：新總統未來或晤蔡英文
克宮：習近平訪俄將簽署重要文件 首日單獨晤普京
克宮：習近平訪俄將簽署重要文件 首日單獨晤普京
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款