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馬英九擬月底赴大陸祭祖 訪上海南京等5地

社會熱點 23:02 2023/03/19

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台灣前領導人馬英九擬本月底赴中國大陸祭祖，料到訪多個城市，並與大陸學生交流。如成事，他將是1949年中共建國後首位踏足大陸的台灣卸任領導人。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日（19日）傍晚公布，馬英九將於本月27日至4月7日赴大陸祭祖，30名台灣學生會隨行，預計訪問南京、武漢、長沙、重慶及上海，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生進行交流。

對於是否與大陸涉台部門的官員會面，蕭指沒有安排，將客隨主便。

台媒《聯合報》消息指，馬英九深知此行首訪大陸會引發相當政治效應，不希望捲入複雜的政治紛擾，被台灣本土其他陣營用作政治攻擊手段，藉此影響明年大選。他因此決定此行不訪問北京，單純以「祭祖」定調。報道又指，馬英九認為兩岸年輕人交流已中斷幾年，冀藉本次訪問重啟對話，減緩敵意。

台當局晚間回應稱，馬英九的出境管制期限雖已屆滿，但要前往大陸，仍須依照台灣的《兩岸人民關係條例》規定辦理，分別在赴陸前及返台後申報，當局暫未接獲相關信息。馬英九在2016年5月底卸任，出境管制期限於2021年5月底結束。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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