習近平：只要務實對話 定能找到解決烏克蘭危機途徑

國家主席習近平今日（20日）起訪問俄羅斯，他起行前在俄媒發表署名文章指， 中俄兩國互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，政治互信不斷鞏固，雙方要加強統籌規劃，始終保持中俄關係高水平運行。中方在 烏克蘭危機上始終著眼事情本身的是非曲直，相信只要務實對話協商，定能找到解決危機的合理途徑。

文章分別在《俄羅斯報》和俄新社網站刊登，習指， 10年前我當選國家主席後，俄羅斯是訪問的首個國家。10年來他8次訪俄，每次都乘興而來，滿載而歸。 中俄互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，同為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，都奉行獨立自主外交政策，將中俄關係置於外交優先方向。

習回顧了中俄關係在10年間的變化，指雙方高層交往發揮重要戰略引領作用、政治互信不斷鞏固、形成全方位及多層次合作格局，並在國際舞台密切協作，履行大國責任擔當。歷史和實踐顯示，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。

訪俄是和平之旅

「我即將對俄羅斯的訪問，是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。」習指，他期待與 普京共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖，雙方要加強統籌規劃，聚焦兩國各自發展振興事業，要推動投資經貿合作量質齊升，加強政策協調，為兩國投資合作高質量發展創造有利條件。

對於烏克蘭 危機，習指，中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。 他相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈供應鏈穩定等，成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。

不久前中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用。 複雜問題沒有簡單解決辦法。 中方相信只要各方秉持共同、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，一定能找到解決危機的合理途徑，找到實現世界持久和平的光明大道。

責任編輯：陳建錫

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