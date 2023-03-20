習近平：只要務實對話 定能找到解決烏克蘭危機途徑

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國台辦：大陸歡迎馬英九來訪 願提供必要協助
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國家主席習近平今日（20日）起訪問俄羅斯，他起行前在俄媒發表署名文章指，中俄兩國互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，政治互信不斷鞏固，雙方要加強統籌規劃，始終保持中俄關係高水平運行。中方在烏克蘭危機上始終著眼事情本身的是非曲直，相信只要務實對話協商，定能找到解決危機的合理途徑。
文章分別在《俄羅斯報》和俄新社網站刊登，習指，10年前我當選國家主席後，俄羅斯是訪問的首個國家。10年來他8次訪俄，每次都乘興而來，滿載而歸。中俄互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，同為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，都奉行獨立自主外交政策，將中俄關係置於外交優先方向。
習回顧了中俄關係在10年間的變化，指雙方高層交往發揮重要戰略引領作用、政治互信不斷鞏固、形成全方位及多層次合作格局，並在國際舞台密切協作，履行大國責任擔當。歷史和實踐顯示，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。
訪俄是和平之旅
「我即將對俄羅斯的訪問，是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。」習指，他期待與普京共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖，雙方要加強統籌規劃，聚焦兩國各自發展振興事業，要推動投資經貿合作量質齊升，加強政策協調，為兩國投資合作高質量發展創造有利條件。
對於烏克蘭危機，習指，中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。他相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈供應鏈穩定等，成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。
不久前中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用。複雜問題沒有簡單解決辦法。中方相信只要各方秉持共同、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，一定能找到解決危機的合理途徑，找到實現世界持久和平的光明大道。
責任編輯：陳建錫