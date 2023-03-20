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馬英九月底起赴大陸祭祖及訪問12天 台媒：或見王滬寧

國情動向 12:26 2023/03/20

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台灣的前領導人馬英九將在本月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，馬旗下的基金會今日（20日）公布詳情指，馬將訪問南京、武漢、上海等城市，隨行成員包括其姐妹及前總統府秘書長、馬辦主任等。此行未預期會見到北京重要人士，陸方派甚麼官員接待，將客隨主便。大陸國台辦表示歡迎及願提供協助。

這將是自1949年中共建國以來，首次有台灣卸任領導人踏足大陸。

＊更新馬英九基金會說明、台媒消息

馬英九基金會執行長蕭旭岑召開記者會指，馬英九卸任後非常關心兩岸事務，在大學擔任講座教授多年，也跟很多陸生互動，深切認為兩岸這幾年進入中斷狀態，如果讓兩岸青年交流對話，可以降低兩岸緊張情勢。兩岸的年輕人愈認識彼此，風險就可以減少一分，買再多武器，都不如讓年輕人深入交流。

蕭又指，馬英九今年7月將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，卻是目前台灣唯一未去過中國大陸的高層政治人物，包含前領導人陳水扁、現任領導人蔡英文都曾去過。今年初中國大陸疫情解封，再加上中華文化講究慎終追遠，讓馬英九赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

馬曉光對馬英九到大陸祭祖表示歡迎。

對於馬訪陸與蔡英文訪美時間重疊，蕭指，他們並不知道蔡出訪的行程，馬英九赴陸祭祖行程在農曆新年前已開始規劃，完全是巧合。

國台辦發言人馬曉光同日稍早確認，馬英九將於本月27日率團到大陸祭祖，大陸方面歡迎馬英九先生來祭祖及參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。馬曉光錶示，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。

台媒《聯合報》引述大陸方面的消息指，按上次國民黨副主席夏立言來訪模式，馬英九本次到訪大陸各城市，將獲當地市委書記宴請，而大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤，可能分別在上海及南京與馬會面，目前大陸各地台辦均已在積極籌備馬到訪相關事宜。

馬英九擬月底赴大陸祭祖 訪上海南京等5地

責任編輯：陳建錫

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外交 馬英九 國務院台灣事務辦公室 台灣 中國 兩岸關係

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