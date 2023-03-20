普京：對和習近平會談寄予厚望 感謝中方對烏克蘭問題平衡

中國國家主席習近平周一（20日）起國事訪問俄羅斯3天，會與俄羅斯總統普京會談。習近平此行會對中方就烏克蘭危機勸和促談產生甚麼作用，備受關注。普京周一在中國《人民日報》發表署名文章，表示對即將舉行的和習近平會談寄予厚望。普京感謝中國對烏克蘭問題採取平衡態度，並指俄羅斯對以政治外交方式解決烏克蘭危機持開放態度。

普京署名文章標題為《俄羅斯和中國——面向未來的夥伴關係》。文章指出，習近平此次國事訪問俄羅斯意義重大，再次證明俄中夥伴關係具有特殊性，始終建立在互信、尊重彼此主權和利益的基礎上。

「我們對即將舉行的會談寄予厚望。毫無疑問，此次會談將為雙邊各方面協作注入新的強大動力。」

文章指出，十年來，世界變化很大，不好的變化也不少，但最主要的東西還是沒有改變，那就是堅實的俄中友誼繼續不斷加強，造福惠及兩國和兩國人民。兩國關係進展令人驚嘆，達到了有史以來最高水平並繼續鞏固旺盛。兩國政治對話是極為信任的，是一種全面的新時代戰略協作。

文章表示，俄羅斯和中國始終致力於建立平等、開放、包容、不針對第三國的地區和全球安全體系。在此，我們讚賞中國全球安全倡議發揮的建設性作用，這與俄羅斯在這一領域的立場相契合。

普京強調，俄中關係事實上就是當今地區乃至全球穩定的基石，促進經濟增長，並成為國際事務中積極議程的保障。這種關係是大國之間和諧與創造性合作的典範。

談及烏克蘭時，普京說，俄方感謝中華人民共和國對烏克蘭問題採取平衡的態度，理解其歷史背景和真實的原因。我們歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用。

「跟我們的中國朋友一樣，俄羅斯也主張嚴格遵守聯合國憲章，尊重國際法準則，包括人道主義法。我們堅持安全不可分割的原則，而北約正在公然違反該原則。我們對能夠破壞全球核安全的不負責任、簡直是危險的行徑深表關切。非法的單邊制裁不可接受，必須取消。」

普京表示，俄羅斯對以政治外交方式解決烏克蘭危機保持開放的態度。但遺憾的是，向俄羅斯提出最後通牒式的要求，只能說明有人與這種現實脫離並對尋求擺脫當前局勢的方法不感興趣。

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責任編輯：連兆鋒