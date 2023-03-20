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中非金礦遇襲11中國人死傷 反政府武裝稱與俄瓦格納集團有關

國情動向 10:09 2023/03/20

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位於中部非洲的中非共和國一個由中資營運的金礦19日遭到武裝分子襲擊，造成中國公民9死2傷。暫時未有組織承認責任。當地反政府武裝「追求變革愛國者同盟」否認同事件有關，又指來自俄羅斯瓦格納集團的僱傭兵策劃今次襲擊，目的是威嚇當地的中國人。

涉事金礦位於中非共和國南部城鎮班巴里附近。中國大使館指中非外省安全事件頻發，提醒首都班吉以外地區的中國公民立刻撤離。

班巴里市長指武裝分子在周日清晨制服金礦守衛後開火，造成9死2傷，其中，9名喪生中國公民的遺體已運到首都班吉，暫時未有組織承認責任。

當局指事件是武裝組織「追求變革愛國者同盟」所為，但該組織否認與事件有關，指襲擊是俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團所為，以嚇走在當地的中國人。

公開資料指，瓦格納集團（Wagner Group）是西方對一俄羅斯私人軍事服務網絡的代號，此代號被各界廣泛使用來指描述各種「與俄裔傭兵活動委託有關的商業網絡」。

克宮：習近平訪俄將簽署重要文件 首日單獨晤普京

責任編輯：尹航

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