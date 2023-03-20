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樓市局部復甦不意味全面回暖 官媒促房企勿盲目漲價

經濟脈搏 10:10 2023/03/20

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70大中城市樓價現企穩跡象，有地方樓盤陸續加價，官媒評論指，局部復甦不意味著市場進入全面上行通道，盲目漲價並不可取。

國務院旗下《經濟日報》發表文章指，近日，北京、南京、蘇州、昆明等地多個樓盤喊話或已經變相漲價，取消折扣、不再送車位等。這背後邏輯亦是基於樓市復甦，不意味著市場全面上行，核心一、二線城市交易活躍度提升，主要是政策利好逐漸傳導至市場端，多數三、四線城市觀望情緒仍濃厚，未走出橫盤。

如此淡市中出現「旺銷」現象，房企一味盲目跟風漲價並非解困良藥，亦不是發展的長久之計。相反，急迫漲價可能會錯失最優去化窗口期，讓企業現金回流能力再度受挫，陷入被動。此時，房企更應冷靜應對，甚至需警惕踏錯銷售節點而可能引發的反噬之痛。

文章又指，當前市場仍存不確定性，一方面需求釋放能否持久有待觀察，另一方面購房者信心還未完全恢復，價格仍是觸動其敏感神經的關鍵要素。另外，對房企而言，償債高峰還未翻過去，不盡快恢復經營造血能力仍存違約風險，應豐盈現金流還債保住信用體系，做好「保交樓」工作穩住客戶滿意度。

房企要深刻認識到「穩地價、穩房價、穩預期」仍是主基調，應以回籠資金為第一要務，實現良性循環和彎道超車，促進市場平穩發展。

責任編輯：陳建錫

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