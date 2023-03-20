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習近平俄羅斯撰文全文：烏克蘭危機中國立場體現國際最大公約數

國情動向 10:18 2023/03/20

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中國國家主席習近平起程國事訪問俄羅斯前，周一（20日）在《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）和俄新社網站發表署名文章，題為《踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章》，全文如下：

應普京總統邀請，我即將對俄羅斯聯邦進行國事訪問。10年前，我當選中國國家主席後，俄羅斯是我訪問的首個國家。10年來，我8次到訪俄羅斯，每次都乘興而來，滿載而歸，同普京總統一道開啟了中俄關係新篇章。

中俄兩國互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，同為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國。兩國都奉行獨立自主的外交政策，都將中俄關係置於本國外交優先方向。

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中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯和強大的內生動力。10年來，雙方各領域合作得到長足發展，闊步邁入新時代。

——高層交往發揮重要戰略引領作用。中俄兩國建立了完備的高層交往和各領域合作機制，為兩國關係發展提供了重要體制機制保障。這些年來，我同普京總統保持密切工作聯系，在雙邊和國際場合先後40次會晤，為兩國關係和各領域合作擘畫藍圖，就共同關心的重大國際和地區問題及時溝通對表，為雙邊關係持續健康穩定發展牢牢定向把舵。

——雙方政治互信不斷鞏固，打造大國關係新範式。中俄雙方秉持世代友好、合作共贏理念，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，支持彼此發展振興。兩國關係在發展中愈加成熟、堅韌，不斷煥發新的生機活力，樹立起相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。

——雙方形成全方位、多層次合作格局。在雙方共同努力下，去年中俄雙邊貿易額突破1900億美元，比10年前增長了116%，中國連續13年成為俄羅斯第一大貿易夥伴國。兩國雙向投資規模持續增長，能源、航空航天、互聯互通等領域大項目合作穩步推進，科技創新、跨境電商等新興領域合作勢頭強勁，地方合作方興未艾，為兩國民眾帶來實實在在的好處，也為雙方各自發展振興提供了源源不斷的動力。

——雙方踐行世代友好理念，傳統友誼歷久彌堅。雙方隆重紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，我同普京總統宣布《條約》延期並賦予其新的時代內涵。雙方先後舉辦8個國家級主題年，續寫友好合作新篇章。兩國人民在抗擊新冠疫情鬥爭中彼此支持，相互鼓勁，又一次見證「患難見真情」。

——雙方在國際舞台密切協作，履行大國責任擔當。中俄堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等國際多邊機制內密切溝通和協作，共同致力於推進世界多極化和國際關係民主化，積極踐行真正的多邊主義，弘揚全人類共同價值，倡導構建新型國際關係和人類命運共同體。

中俄關係已經走過70余年風風雨雨。撫今追昔，我們深深感受到，今天的中俄關係來之不易，中俄友誼歷久彌新，必須倍加珍惜。歷史和實踐告訴我們，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。

我即將對俄羅斯的訪問，是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。我期待同普京總統一道，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。

雙方要加強統籌規劃，聚焦兩國各自發展振興事業，開拓新思路，創造新機遇，增添新動力。要增進互信，激發潛能，始終保持中俄關係高水平運行。

要推動投資經貿合作量質齊升，加強政策協調，為兩國投資合作高質量發展創造有利條件。擴大雙邊貿易規模，打造更多利益契合點和合作增長點，形成傳統貿易和新興合作互為補充、同步發展格局。持續推進共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，為雙邊和區域合作提供更多制度性安排。

要密切人文交流，辦好中俄體育交流年。用好地方合作機制，推動兩國友好省州、友城積極開展對口交往，鼓勵雙方人員往來，積極恢復兩國旅遊合作。開展好夏令營、聯合辦學等活動，不斷增進兩國民眾特別是青少年相互了解和友誼。

當今世界正處於百年未有之大變局。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化大勢不可逆轉。同時，傳統與非傳統安全挑戰錯綜交織，霸權霸道霸淩行徑危害深重，世界經濟復甦道阻且長。國際社會憂心忡忡，亟盼驅散危機的合作良方。

2013年3月，我在莫斯科國際關係學院發表演講，提出各國相互聯系、相互依存的程度空前加深，人類生活在同一個地球村裏，越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。此後，我又相繼提出共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，豐富了人類命運共同體理念的內涵和實踐路徑，為應對世界之變、時代之變、歷史之變提供了中國方案。

10年來，和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值日益深入人心，建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，成為越來越多國家的共同追求。國際社會清楚地認識到，世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序。一個團結而非分裂、和平而非動蕩的世界符合全人類共同利益。

去年以來，烏克蘭危機全面升級。中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。我相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈供應鏈穩定等，成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。前不久，中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，吸納了各方合理關切，體現了國際社會在烏克蘭危機問題上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用。複雜問題沒有簡單解決辦法。我們相信，只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道。

要辦好世界上的事，首先要辦好自己的事。中國人民正在中國共產黨領導下團結奮鬥，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現代化，概括起來說，就是人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化、走和平發展道路的現代化。這些中國特色凝結著我們長期以來的實踐探索，體現著我們對國際經驗的深刻總結。未來，我們將堅定不移推進中國式現代化事業，努力實現高質量發展，擴大高水平對外開放，相信這將為包括俄羅斯在內的世界各國提供新的發展機遇。

一年春作首，萬事行為先。我們有理由期待，作為發展振興道路上的同道人，中俄兩國必將為人類文明進步作出新的更大貢獻。

普京：對和習近平會談寄予厚望 感謝中方對烏克蘭問題平衡

普京人民日報撰文全文：歡迎中國對解決烏克蘭危機發揮建設性作用

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責任編輯：連兆鋒

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