普京人民日報撰文全文：歡迎中國對解決烏克蘭危機發揮建設性作用

俄羅斯總統普京迎接中國國家主席習近平國事訪問前，在中國《人民日報》發表署名文章，標題為《俄羅斯和中國——面向未來的夥伴關係》，全文如下：

很高興能夠在中華人民共和國主席習近平對俄羅斯進行國事訪問前夕，在世界最大、最有權威的報紙之一發表文章向友好中國人民致意。此訪意義重大，再次證明俄中夥伴關係具有特殊性，始終建立在互信、尊重彼此主權和利益的基礎上。

我們對即將舉行的會談寄予厚望。毫無疑問，此次會談將為雙邊各方面協作注入新的強大動力。對我而言，這也是與我的老朋友見面的良好機會，我們的關係尤為親切。

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我和習近平同志相識是在2010年3月，當時他率領中方高級代表團訪問莫斯科。我們的首次會晤十分務實，卻又坦誠友好。這種交流風格我本人很中意。我知道，在中國，人們很重視友誼和人與人之間的關係。智者孔子都說過：「有朋自遠方來，不亦樂乎？」我們俄羅斯人也高度珍惜這些品質，對我們來說，真正的朋友就像親兄弟一樣。這一點，咱們兩國人民很相似。

三年過後，也是在3月，我們再次在我國首都見面。俄羅斯是習近平主席就任國家主席後出訪的首個國家。那次會談為未來好幾年的俄中關係定調，預示兩國良好合作勢頭，顯著展現了俄中關係的特殊性，為俄中關係加速穩步發展指明了方向。

又過去了十年。拿兩國的歷史來衡量，十年只不過是個瞬間，而兩國是由數百年的睦鄰與合作的傳統相連在一起的。十年來，世界變化很大，不好的變化也不少，但最主要的東西還是沒有改變，那就是堅實的俄中友誼繼續不斷加強，造福惠及兩國和兩國人民。兩國關係進展令人驚嘆，達到了有史以來最高水平並繼續鞏固旺盛。從質量角度來看，這種關係超越冷戰時期的軍事政治聯盟，也沒有領導者和追隨者，沒有任何界限或禁區。兩國政治對話是極為信任的，是一種全面的新時代戰略協作。我與習近平主席會見會談40次，總會找出時間和機會在各種正式場合或以「不打領帶」的非正式方式進行交流。

我們優先方向之一是經貿合作夥伴關係。十年來，到2022年，本已相當大的雙邊貿易額翻了一番，達到1850億美元，創了新高。我們有充分的理由相信，我曾同習近平主席設定將貿易額提高到2000億美元的目標將於今年實現，而不是2024年。重要的是，兩國在雙邊貿易中的本幣結算份額日益增多，這使我們的關係變得更加自主。

兩國的聯合長期計劃與項目進一步順利落實。例如，俄中「西伯利亞力量」天然氣管道項目就其規模而言，可毫不誇張地被稱為「世紀交易」。俄羅斯向中國供應的石油和煤炭總量大幅度增長。俄羅斯專家在中國參與建設新的核電站機組，中國企業積極參與俄境內液化天然氣項目，兩國工農業合作日益鞏固。我們共同探索太空並開發新技術。

俄羅斯和中國是擁有古代傳統和豐富文化遺產的強國。目前，當所有限制人員往來的防疫措施已被解除，應盡快推進人文和旅遊交流，夯實俄中夥伴關係的社會基礎。為此，兩國之間舉行主題年活動發揮獨特作用。例如，2022年和2023年的主題是俄中公民極其感興趣的體育合作。

與一些圖謀得到霸權地位和分裂全球和諧的國家不同，俄羅斯和中國，不論是從直接意義，還是從引申意義而言，都是「搭建橋梁」的國家。比如，去年兩國邊境地區以跨越久已成為「友誼之河」的阿穆爾河（黑龍江）的兩座大橋相連接。在大風大浪的世界我們就國際問題保持密切合作，肩並肩，像湍流中的巖石一樣矗立，切實協調外交政策，應對共同的威脅和當代挑戰。兩國積極推動上海合作組織、金磚國家等多邊民主機構的發展，而這些機構正在變得更加權威、更有影響力，迎來更多的夥伴和朋友們。歐亞經濟聯盟和共建「一帶一路」對接工作也為此發揮作用。

俄中兩國跟其他志同道合的國家不斷主張在國際法的基礎上構建更加公正的多極化世界秩序，而不是在滿足「黃金十億人」需求的某種規則基礎上。俄羅斯和中國始終致力於建立平等、開放、包容、不針對第三國的地區和全球安全體系。在此，我們讚賞中國全球安全倡議發揮的建設性作用，這與俄羅斯在這一領域的立場相契合。

我們看到，目前外部地緣政治格局面臨巨大的變化。「集體西方」越來越絕望地掙扎堅持舊的教條及其不斷失去的統治地位，甚至把一些國家和民族的命運當作「賭注」。美國對俄羅斯和中國採取雙重遏制政策，企圖遏制任何不屈服美國指令的國家，愈加橫行。國際安全和合作的架構正被拆除。俄羅斯已經被宣布為「迫切的威脅」，而中國被稱為「戰略競爭對手」。

我們感謝中華人民共和國對烏克蘭問題採取平衡的態度，理解其歷史背景和真實的原因。我們歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用。跟我們的中國朋友一樣，俄羅斯也主張嚴格遵守聯合國憲章，尊重國際法準則，包括人道主義法。我們堅持安全不可分割的原則，而北約正在公然違反該原則。我們對能夠破壞全球核安全的不負責任、簡直是危險的行徑深表關切。非法的單邊制裁不可接受，必須取消。

俄羅斯對以政治外交方式解決烏克蘭危機保持開放的態度。然而，早在2022年4月，和談並不是由我們停止的。和平進程的未來完全取決於是否有人願意認真進行對話，這種對話也應考慮到當前的地緣政治現實。遺憾的是，向俄羅斯提出最後通牒式的要求，只能說明有人與這種現實脫離並對尋求擺脫當前局勢的方法不感興趣。

再者，西方挑起烏克蘭危機，不斷火上澆油，是當今最引人注目的，但絕不是唯一的試圖保留在國際上的主導地位和單極世界秩序的表現。有目共睹，北約正試圖將其活動擴大到全球範圍，著眼於滲透亞太地區，有些勢力謀劃將泛歐亞共同空間分裂成排他性小圈子和軍事集團，旨在遏制我們兩國的發展，侵犯我們兩國的利益。但這些企圖不會得逞。

俄中關係事實上就是當今地區乃至全球穩定的基石，促進經濟增長，並成為國際事務中積極議程的保障。這種關係是大國之間和諧與創造性合作的典範。

我堅信，基於兩國人民的戰略抉擇的俄中友誼和夥伴關係將繼續增長強盛，使俄羅斯和中國幸福繁榮。毫無疑問，中國國家主席此次訪問一定有助於這一點。

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責任編輯：連兆鋒