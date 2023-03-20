民調機構稱中國人幸福感冠絕全球 大幅拋離美國

▲ 調查指中國人的幸福感全球最高。（資料圖片）

官媒引述一項國際機構民調指，全球幸福感指數最高的國家是中國，達91%，其次是沙特阿拉伯與荷蘭，美國則只有76%，排在第14。

該個由益普索集團（Ipsos）進行的民調，訪問了32個國家的2.25萬名成年人，平均有73%受訪者認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的前10個國家依序為：中國、沙特阿拉伯、荷蘭、印度、巴西、阿聯酋、墨西哥、哥倫比亞、澳洲，以及智利。

美國、日本、南韓分別排在第14、29和31，幸福感指數僅76%、60%和57%，而包尾的匈牙利幸福感指數為50%。

民調指，該調查揭示了生活滿意度在拉丁美洲飆升，但在許多西方國家有所下降。雖然人們努力建立社會關係，但許多人對未來的人際關係持悲觀態度，約1/5受訪者認為，他們找不到可以尋求支持的對象。中等收入國家（按照世界銀行定義）的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。

在生活的各個層面中，受訪者最滿意的往往是與孩子、配偶、親戚、朋友、同事和自然之間的關係，以及與知識相關的領域，如教育水平和獲取信息的管道。從全球平均來看，受訪者往往對自己國家的經濟、政治或社會狀況、個人財務狀況、愛情以及體育活動最不滿意。