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內地學者李稻葵：房地產拉動經濟時代已過 未來要拼五個產業

經濟脈搏 11:13 2023/03/20

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經濟學家、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵昨日（19日）在一場大會演講時表示，經濟發展不能再依靠房地產和傳統基建，而應由產業發展帶動。他認為，拼經濟的關鍵將在於五大產業：雙碳和能源安全、傳統產業數字化轉型、補短板產業、經濟安全以及科技創新，這對中國未來十幾年甚至更久的經濟發展具有重要戰略意義。

房地產、基建拉動經濟的時代已過

李稻葵認為，為實現中國2035年基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標，中國自現在起年均經濟增速需達到4.61%。他說，未來若干年，一定是促增長，一定要拼經濟。

至於如何拼經濟、促增長，李稻葵表示，過去十餘年房地產、基建對中國經濟拉動作用明顯，但總體上那個時代已過。此外，再依靠基建拉動經濟同樣有難度。一方面，全國大部分城市及城市間的基礎設施已相當完善；另一方面，拉動基建的一個重要機制——地方債的發行量也已較大。

他指出，下一步促增長的關鍵在於產業，產業是經濟升級的必由之路，雙碳和能源安全、傳統產業數字化轉型、補短板產業、經濟安全以及科技創新，這五大產業中每個產業規模都將在萬億元以上。李稻葵總結，在這五大產業中，除第二個傳統產業數字化之外，其他都需要「國家隊」承擔起重要職責。

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在補短板產業方面，李稻葵表示，「補短板」意在掌握產業的關鍵環節，這些環節往往溢價最高。不是說不能使用國外技術，而是國外技術非常貴。一旦中國在關鍵技術上獲得突破，產業的盈利能力可以大幅提高。

在保障經濟安全的產業領域方面，例如，中國鎳產量較低，但鎳是不鏽鋼、鋰電池的重要原材料，因此存在一定經濟風險。李稻葵表示，其解決辦法不是一定要完全自主生產鎳。他建議，中國可自建鎳礦庫，用於儲存半年至一年經濟運行所需的鎳礦。搭建鎳礦庫的工作需要由產業鏈協作完成，尤其是產業鏈中的國企應起到核心作用。因為這類項目需要大資金、需要政府支持，甚至需要國際關系的扶持。

在科技創新領域，李稻葵表示，像量子計算、量子通訊這類中國與其他國家在技術上齊頭並進的行業，要做好全產業鏈的配套跟進，保障相關零部件亦能處在世界先進水平。而對於其他國已完成從零到一開發、中國尚未掌握的技術，在當前形勢下，中國為保障技術安全，很可能需要自己再從零到一跑通一遍。

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責任編輯：尹航

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