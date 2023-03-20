  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

空貨櫃港口堆積 海關總署：國際仍看好中國出口能力

經濟脈搏 12:30 2023/03/20

分享：

分享：

關於空置貨櫃數量增加、堆積在港口的現象，中國海關總署表示，這包含前期新集裝箱投放量過大、國外疫情緩解後空箱短期大量回流等原因，某種程度上也反映國際市場仍看好中國下階段的出口能力。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用箱量在持續增長。

海關總署署長俞建華今日在新聞發布會上回應稱，空置貨櫃包括前期新貨櫃投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空貨櫃短期大量回流的原因，也有季節性規律作用。大量空貨櫃在中國港口蓄勢待發，某種程度上也反映了國際市場依然看好中國下一階段的出口能力。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用櫃量在持續增長。

他也分析，外貿確實面臨不少困難和挑戰，外需減弱最受關注。全球通脹高企，主要經濟體增長乏力，對全球貿易構成持續衝擊。世貿組織近期預測，今年一季度全球貨物貿易疲軟，預計全年僅增長1％。除此之外，一些國家強推「脫鉤斷鏈」，地緣政治風險，最近西方一些國家金融市場的波動等對全球貿易環境產生衝擊，也是中國外貿促穩提質的外部挑戰。

但他指出，從經營主體、新增出口訂單、新動能、貿易多元化方面看，前兩個月外貿形勢呈現出積極樂觀態勢。在經營主體方面，有更多企業進入外貿領域，海關新備案外貿經營主體4.6萬家，說明大家的信心在積聚、恢復。在訂單方面，根據跟蹤監測，新增出口訂單金額增長企業比重連續提升。在新動能方面，電動汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」合計出口增長六成，跨境電商進出口增長15.8％。在貿易多元化方面，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長超過10％，對RCEP其他成員合計進出口增長超過3％。

俞建華強調，外貿形勢仍嚴峻複雜，但也蘊含不少機遇，困難更多是全球性的。比較來看，中國競爭優勢仍明顯，隨著中國經濟形勢整體好轉，外貿前兩個月平穩開局的勢頭有望保持下去，對今年中國外貿實現促穩提質的目標充滿信心。

內地多港口空箱堆放創新高 業內人士：歐美需求跳崖

開啟hket App，閱讀全文
汽車 RCEP 產品 經濟 一帶一路 進出口 地緣政治 人民幣 通脹 金融

下一篇文章

3月LPR按兵不動 分析指為穩樓市預期 後續仍有調降空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行：精準有力實施穩健貨幣政策 增鬥爭精神應對美打壓
人行：精準有力實施穩健貨幣政策 增鬥爭精神應對美打壓
廣州擬立法撐民企 銀行不得隨意停發貸款
廣州擬立法撐民企 銀行不得隨意停發貸款
台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎
台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎
月薪6500人仔 湖北超市招聘引大學生激烈哄搶
月薪6500人仔 湖北超市招聘引大學生激烈哄搶
【人行降準】人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點 3月27日生效
【人行降準】人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點 3月27日生效
內地首兩月工業、消費及投資增速齊升 固投勝預期
內地首兩月工業、消費及投資增速齊升 固投勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款