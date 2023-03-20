空貨櫃港口堆積 海關總署：國際仍看好中國出口能力

關於空置貨櫃數量增加、堆積在港口的現象，中國海關總署表示，這包含前期新集裝箱投放量過大、國外疫情緩解後空箱短期大量回流等原因，某種程度上也反映國際市場仍看好中國下階段的出口能力。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用箱量在持續增長。

海關總署署長俞建華今日在新聞發布會上回應稱，空置貨櫃包括前期新貨櫃投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空貨櫃短期大量回流的原因，也有季節性規律作用。大量空貨櫃在中國港口蓄勢待發，某種程度上也反映了國際市場依然看好中國下一階段的出口能力。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用櫃量在持續增長。

他也分析，外貿確實面臨不少困難和挑戰，外需減弱最受關注。全球通脹高企，主要經濟體增長乏力，對全球貿易構成持續衝擊。世貿組織近期預測，今年一季度全球貨物貿易疲軟，預計全年僅增長1％。除此之外，一些國家強推「脫鉤斷鏈」，地緣政治風險，最近西方一些國家金融市場的波動等對全球貿易環境產生衝擊，也是中國外貿促穩提質的外部挑戰。

但他指出，從經營主體、新增出口訂單、新動能、貿易多元化方面看，前兩個月外貿形勢呈現出積極樂觀態勢。在經營主體方面，有更多企業進入外貿領域，海關新備案外貿經營主體4.6萬家，說明大家的信心在積聚、恢復。在訂單方面，根據跟蹤監測，新增出口訂單金額增長企業比重連續提升。在新動能方面，電動汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」合計出口增長六成，跨境電商進出口增長15.8％。在貿易多元化方面，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長超過10％，對RCEP其他成員合計進出口增長超過3％。

俞建華強調，外貿形勢仍嚴峻複雜，但也蘊含不少機遇，困難更多是全球性的。比較來看，中國競爭優勢仍明顯，隨著中國經濟形勢整體好轉，外貿前兩個月平穩開局的勢頭有望保持下去，對今年中國外貿實現促穩提質的目標充滿信心。

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