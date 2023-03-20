【中沙伊】沙特邀請伊朗總統訪問 BBC：中國破冰勢頭正增強

中國斡旋促成波斯灣兩雄沙特阿拉伯、伊朗同意復交後，沙伊關係再有新的突破進展。伊朗官員表示，伊朗方面收到沙特阿拉伯發出邀請，歡迎伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）訪問沙特，而萊希已經欣然接受。英國傳媒稱，中國促成沙特與伊朗改善關係，勢頭似乎正在穩健地增強。

伊朗總統負責政治事務的官員穆罕默德·賈姆希迪（Mohammad Jamshidi）周日（19日）在Twitter帖文，稱沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）致信伊朗總統萊希，對沙伊兩個「兄弟國家」之間達成復交協議表示歡迎，薩勒曼邀請萊希訪問利雅德，並呼籲兩國開展強勁的經濟與區域合作。

帖文又指，萊希已接受薩勒曼的訪沙邀請，並強調伊朗已準備好與沙特擴大合作。

英國廣播公司（BBC）報道稱，中東近年歷史以沙特與伊朗對抗為主題，中國促成是次沙特與伊朗破冰，或會重塑區內地緣政治形勢。

BBC中東新聞主編Sebastian Usher指出，中國近日主持沙伊會談，令兩國改善雙邊關係，外界感到意外，而這勢頭似乎正在穩健地增強（building serious momentum）。

中國、沙特、伊朗3月10日在北京發表聯合聲明，宣佈沙伊雙方為了在兄弟關系框架下通過對話和外交方式解決雙方分歧，3月6至10日在北京舉行會談，沙伊達成協議，同意恢復外交關系，兩個月內重開雙方使館和代表機構；強調尊重各國主權，不干涉別國內政；雙方同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

沙伊又同意將激活兩國於2001年簽署的安全合作協議，以及於1998年簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域總協議。三國均表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。沙伊雙方讚賞並感謝伊拉克、阿曼於2021年至2022年期間承辦多輪對話，讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。

經北京斡旋 沙特伊朗恢復外交關係

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責任編輯：連兆鋒