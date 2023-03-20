3月LPR按兵不動 分析指為穩樓市預期 後續仍有調降空間

內地3月份一年期及五年期LPR分別維持3.65%及4.30%不變，連續7個月走穩，符合市場預期。分析指，此次LPR報價保持不變原因包括實體經濟信貸需求回暖、部分銀行息差壓力大，以及國內房地產呈現明顯企穩復甦態勢，調整房貸利率基準必要性不大。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，此次LPR報價保持不變有四重原因。首先是3月MLF（中期借貸便利）利率保持不變。MLF是LPR的「利率錨」，從歷史經驗看，MLF利率與LPR同步性較高，此前市場對LPR利率保持穩定已有預期。

二是實體經濟信貸需求回暖。金融數據顯示，1月和2月國內信貸超預期，居民貸款逐步回暖，企業中長期貸款保持強勁，反映國內穩步恢復，居民和企業信心在恢復，帶動信貸需求回暖，反映出目前信貸市場利率處於合理區間。

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三是部分銀行息差壓力大。近年來，為應對宏觀經濟下行壓力，銀行金融部門加大逆周期支持力度，持續為實體經濟讓利與實體經濟共度難關，企業貸款利率創統計記錄以來最低，加之金融市場波動，部分銀行淨息差持續收窄，部分銀行部門下調「加點」意願不足。

此外，國內穩樓市政策組合拳實施以來，國內樓市呈現企穩復甦態勢，釋放國內房地產調控繼續因城施策、精準調控的基調，穩定樓市預期。從目前各地調控情況看，絕大多數城市的房貸首付比例下限已經達到全國底線，部分城市房貸利率進入「3時代」；同時，近期數據顯示，國內房地產呈現明顯企穩復甦態勢，調整房貸利率基準必要性不大。

周茂華也預測LPR仍有調降空間，但未來調整需要根據宏觀經濟復甦、實體經濟融資和銀行息差壓力整體情況而定。同樣值得關注的是，近日人行全面降準降低了銀行負債成本，接下來將引導金融機構充分利用存款利率市場化調節機制，進一步挖掘LPR改革潛力，拓寬讓利實體經濟空間，有效加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域的支持力度，促進消費加快恢復。

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責任編輯：尹航

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