  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3月LPR按兵不動 分析指為穩樓市預期 後續仍有調降空間

經濟脈搏 12:13 2023/03/20

分享：

分享：

內地3月份一年期及五年期LPR分別維持3.65%及4.30%不變，連續7個月走穩，符合市場預期。分析指，此次LPR報價保持不變原因包括實體經濟信貸需求回暖、部分銀行息差壓力大，以及國內房地產呈現明顯企穩復甦態勢，調整房貸利率基準必要性不大。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，此次LPR報價保持不變有四重原因。首先是3月MLF（中期借貸便利）利率保持不變。MLF是LPR的「利率錨」，從歷史經驗看，MLF利率與LPR同步性較高，此前市場對LPR利率保持穩定已有預期。

二是實體經濟信貸需求回暖。金融數據顯示，1月和2月國內信貸超預期，居民貸款逐步回暖，企業中長期貸款保持強勁，反映國內穩步恢復，居民和企業信心在恢復，帶動信貸需求回暖，反映出目前信貸市場利率處於合理區間。

樓市局部復甦非全面回暖 官媒促房企勿盲目漲價

【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購

三是部分銀行息差壓力大。近年來，為應對宏觀經濟下行壓力，銀行金融部門加大逆周期支持力度，持續為實體經濟讓利與實體經濟共度難關，企業貸款利率創統計記錄以來最低，加之金融市場波動，部分銀行淨息差持續收窄，部分銀行部門下調「加點」意願不足。

此外，國內穩樓市政策組合拳實施以來，國內樓市呈現企穩復甦態勢，釋放國內房地產調控繼續因城施策、精準調控的基調，穩定樓市預期。從目前各地調控情況看，絕大多數城市的房貸首付比例下限已經達到全國底線，部分城市房貸利率進入「3時代」；同時，近期數據顯示，國內房地產呈現明顯企穩復甦態勢，調整房貸利率基準必要性不大。

周茂華也預測LPR仍有調降空間，但未來調整需要根據宏觀經濟復甦、實體經濟融資和銀行息差壓力整體情況而定。同樣值得關注的是，近日人行全面降準降低了銀行負債成本，接下來將引導金融機構充分利用存款利率市場化調節機制，進一步挖掘LPR改革潛力，拓寬讓利實體經濟空間，有效加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域的支持力度，促進消費加快恢復。

【兩會2023】國統局長：有信心實現5%左右經濟增長目標

內地學者李稻葵：房地產拉動經濟時代已過 未來要拼五個產業

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國人民銀行 金融 銀行 金融機構 經濟 LPR 中期借貸便利 降準 MLF 經濟數據表現

上一篇文章

空貨櫃港口堆積 海關總署：國際仍看好中國出口能力

下一篇文章

內地學者李稻葵：房地產拉動經濟時代已過 未來要拼五個產業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行：精準有力實施穩健貨幣政策 增鬥爭精神應對美打壓
人行：精準有力實施穩健貨幣政策 增鬥爭精神應對美打壓
廣州擬立法撐民企 銀行不得隨意停發貸款
廣州擬立法撐民企 銀行不得隨意停發貸款
台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎
台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎
月薪6500人仔 湖北超市招聘引大學生激烈哄搶
月薪6500人仔 湖北超市招聘引大學生激烈哄搶
【人行降準】人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點 3月27日生效
【人行降準】人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點 3月27日生效
內地首兩月工業、消費及投資增速齊升 固投勝預期
內地首兩月工業、消費及投資增速齊升 固投勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款