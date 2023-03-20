中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別

中國推動政治解決烏克蘭危機，俄羅斯、烏克蘭態度正面，美國反應卻大不同。俄羅斯總統普京在中國報章撰文，稱俄方歡迎中國發揮建設性的作用。值得注意的是，烏克蘭外長早前祝賀中國近期成功促成沙特阿拉伯與伊朗和解，似乎也在暗示烏克蘭希望中國調停俄烏衝突。但美國政府在中方尚未正式提出停火倡議前，已搶先聲言「絕不支持」。

俄羅斯

俄羅斯總統普京迎接中國國家主席習近平訪俄前，3月20日在中國《人民日報》發表署名文章，稱：

「我們感謝中華人民共和國對烏克蘭問題採取平衡的態度，理解其歷史背景和真實的原因。我們歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用。」

普京強調，俄羅斯也主張嚴格遵守聯合國憲章，並堅持安全不可分割的原則，而北約正在公然違反該原則。

普京說，俄羅斯對以政治外交方式解決烏克蘭危機保持開放的態度。和平進程的未來完全取決於是否有人願意認真進行對話，這種對話也應考慮到當前的地緣政治現實。

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烏克蘭

烏克蘭外長庫列巴3月16日與中國外長秦剛通電話，庫列巴表示：

「中國不僅是烏克蘭的重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國。祝賀中國近期成功促成沙特阿拉伯與伊朗和解。烏方從長遠角度看待兩國關係，將繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整，期待同中方增進互信，深化各領域合作。」

中方新開稿又稱，庫列巴介紹了烏克蘭危機最新情況及和談前景，感謝中方向烏提供人道主義援助，表示中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件體現了推動停火止戰的誠意，希望同中方保持溝通。

庫列巴在Twitter發佈與秦剛通話消息時表示，雙方討論了領土完整的原則，自己強調烏克蘭總統澤連斯基的和平方案。

澤連斯基去年12月提出10點方案，包括要求俄羅斯完全撤出並停止敵對行動，恢復烏克蘭與俄國界，以及起訴戰爭罪犯、建立保障烏克蘭的國際安全架構等。

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美國

白宮國家安全委員會發言人柯比3月17日稱：

「美方必定不會支持中方將在莫斯科提出的停火。」「（中方計劃）會一面倒，只反映俄羅斯立場。」

必須指出的是，中方至今未有就烏克蘭危機發表任何具體停火倡議，也沒有表示會在習近平訪俄期間公佈相關計劃。中國2月發佈的涉烏文件為《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，內容包含12點大原則，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、解決人道危機、推動戰後重建等。

《華爾街日報》直言，美國拜登政府「先發制人」批評中國潛在的停火倡議，旨在嘗試收窄北京外交迴旋空間，阻止中國調停烏克蘭衝突。美方在沒有證據下宣稱中方考慮給予俄羅斯武器，也是這計劃的一部分。

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責任編輯：連兆鋒