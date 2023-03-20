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故意針對中國網紅才不合照？《白雪公主》女星被指辱華

社會熱點 20:15 2023/03/20

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迪士尼電影《白雪公主》女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）因拒絕與中國網紅合照，捲入辱華風波。中國網民湧入她IG留言批評，揚言要抵制她的電影。

DC超級英雄片《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）近日在美國舉行首映，一名受邀出席的中國網紅宣稱，他在會上碰到麗素，遂詢問對方能否合照，未料後者一臉嫌棄兼翻著白眼地說：「不好意思我在休息。」他走開後從遠處拍攝，麗素的助理上前阻止，還威脅再拍就趕他離開。

他認為，首映是商業活動，應允許拍照，而麗素拒絕他後也高興地繼續與其他人互動合照。他認為麗素是故意針對他，因為他的華人身份。

大批中國網民到麗素的IG留言聲討，但據說許多中文留言都被刪除。麗素數天後還上傳一段比中指的短片，附文寫道：「尊重女性，今天，還有每一天。」

    點擊圖片放大

21歲的麗素2021年在處女作歌舞片《西城故事》（West Side Story）擔任女主角為人所識，接下來將會主演迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White），星途順利。至於剛上映的《沙贊！眾神之怒》，她在片中飾演神族女兒。

責任編輯：陳俊賢

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