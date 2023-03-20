【中美角力】時隔一個月 北京再發報告批評美國民主

中國國家主席習近平訪俄之際，中國外交部繼上月20日發布「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告後，時隔一個月，今天發布篇幅達萬餘字的「2022年美國民主情況」報告，其中提到美國在全世界劃分「民主和非民主陣營」，又指美國在俄烏局勢中獲利。

報告指出，盡管自身問題成堆，美國卻仍居高臨下，指手畫腳，充當民主教師爺，編造和渲染「民主對抗威權」虛假敘事，圍繞美國的私利，在全世界劃分「民主和非民主陣營」，張羅舉辦第二屆「領導人民主峰會」，向各國盤點和分派「民主兌現承諾」。這些做法藏不住將民主政治化、工具化，推行集團政治、服務維霸目標的真實意圖。

報告批評，美國強推民主製造全球亂局，加劇國際社會分裂和陣營對抗。烏克蘭危機爆發後，美國視為從中漁利的機會，沒做出任何有利於停戰的舉措，還不斷拱火澆油，在軍工、能源等領域大發戰爭橫財。美國還把向烏克蘭提供武器描述為「民主對抗威權」。2022年7月，塞爾維亞戰略預測中心發布報告指出，在美國眼裡，俄羅斯1999年對車臣首府格羅茲尼發動的襲擊是犯罪，而美國在同格羅茲尼差不多大的伊拉克城市費盧傑採取的同樣行動就是解放。美國所謂的民主早已被利益集團和資本綁架，給世界帶來的是動蕩和混亂。

報告最後指出，民主是全人類的共同價值，但世界上不存在適用於一切國家的政治制度模式。美國有美國式民主，中國有中國式民主。自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨一貫追求的價值。中國堅持和發展全過程人民民主，把人民當家作主具體和現實地體現到中國共產黨治國理政之中。中國願就民主問題同各國加強交流互鑒，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動國際關係民主化，為人類進步事業作出新的更大貢獻。

中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別

普京人民日報撰文全文：歡迎中國對解決烏克蘭危機發揮建設性作用

責任編輯：尹航

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