▲ 美國入侵伊拉克20周年 華春瑩發推這樣比較中美

3月20日，中國國家主席習近平起程訪問俄羅斯，外界重點聚焦中方就烏克蘭危機勸和促談。這一日也是美國2003年未經聯合國安理會授權，非法入侵伊拉克的20周年，中國外交部長助理華春瑩在Twitter帖文，批評美國沉迷於軍事力量、戰爭和破壞。

華春瑩連發兩帖，首先表示今天是美國入侵伊拉克20周年。「美國沉迷於建立軍事力量、戰爭和破壞。美國『反恐』軍事行動已經造成90萬人死亡。」

帖文配有一名原美國海軍陸戰隊員受訪片段，他直言入侵伊拉克並非捍衛美國，自己和不少戰友都清楚伊拉克並無大殺傷力武器。

華春瑩第二條帖文配有比較中國與美國在全球扮演甚麼角色的圖片。她說：「作為對比，中國始終致力於對話、和平與建設。僅在非洲，中國就幫助建設了超13,000公里的公路及鐵路，超過130座醫療設施和170多所學校。」

據新華社報道，2003年3月20日，美國及其西方盟友以所謂伊拉克擁有大規模殺傷性武器為由，悍然入侵伊拉克。美國不顧國際社會強烈反對，繞過聯合國安理會，以莫須有的罪名發動伊拉克戰爭。出兵前，時任美國國務卿鮑威爾在聯合國會議上拿出一管白色粉末，聲稱是伊拉克研制「大規模殺傷性武器」的證據。此後他公開承認，這次發言是他的污點。

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責任編輯：連兆鋒