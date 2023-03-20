  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國入侵伊拉克20周年 華春瑩發推這樣比較中美

國情動向 16:03 2023/03/20

分享：

分享：

美國入侵伊拉克20周年 華春瑩發推這樣比較中美

3月20日，中國國家主席習近平起程訪問俄羅斯，外界重點聚焦中方就烏克蘭危機勸和促談。這一日也是美國2003年未經聯合國安理會授權，非法入侵伊拉克的20周年，中國外交部長助理華春瑩在Twitter帖文，批評美國沉迷於軍事力量、戰爭和破壞。

華春瑩連發兩帖，首先表示今天是美國入侵伊拉克20周年。「美國沉迷於建立軍事力量、戰爭和破壞。美國『反恐』軍事行動已經造成90萬人死亡。」

帖文配有一名原美國海軍陸戰隊員受訪片段，他直言入侵伊拉克並非捍衛美國，自己和不少戰友都清楚伊拉克並無大殺傷力武器。

華春瑩第二條帖文配有比較中國與美國在全球扮演甚麼角色的圖片。她說：「作為對比，中國始終致力於對話、和平與建設。僅在非洲，中國就幫助建設了超13,000公里的公路及鐵路，超過130座醫療設施和170多所學校。」

據新華社報道，2003年3月20日，美國及其西方盟友以所謂伊拉克擁有大規模殺傷性武器為由，悍然入侵伊拉克。美國不顧國際社會強烈反對，繞過聯合國安理會，以莫須有的罪名發動伊拉克戰爭。出兵前，時任美國國務卿鮑威爾在聯合國會議上拿出一管白色粉末，聲稱是伊拉克研制「大規模殺傷性武器」的證據。此後他公開承認，這次發言是他的污點。

中國發表《2022美國民主情況》 連續兩月出爐報告批美

中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別

【中沙伊】沙特邀請伊朗總統訪問 BBC：中國破冰勢頭正增強

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 網絡熱話 華春瑩 中國 美國 伊拉克 戰爭 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

新西蘭外長周三起訪中國4天 4年來首次內閣成員訪華

下一篇文章

日澳一舉動針對中國 胡錫進警告：將被解放軍打出屎來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

民調機構稱中國人幸福感冠絕全球 大幅拋離美國
民調機構稱中國人幸福感冠絕全球 大幅拋離美國
普京人民日報撰文全文：歡迎中國對解決烏克蘭危機發揮建設性作用
普京人民日報撰文全文：歡迎中國對解決烏克蘭危機發揮建設性作用
習近平俄羅斯撰文全文：烏克蘭危機中國立場體現國際最大公約數
習近平俄羅斯撰文全文：烏克蘭危機中國立場體現國際最大公約數
中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別
中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別
日澳一舉動針對中國 胡錫進警告：將被解放軍打出屎來
日澳一舉動針對中國 胡錫進警告：將被解放軍打出屎來
馬英九月底赴大陸祭祖及訪問12天 台媒：或見王滬寧
馬英九月底赴大陸祭祖及訪問12天 台媒：或見王滬寧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款