紫光前董事長趙偉國被起訴 曾揚言買下台積電

紫光集團原董事長趙偉國涉嫌職務犯罪，被移送檢察機關審查起訴。

據中央紀委國家監委網站今日（20日）通報，國家監委對趙偉國涉嫌職務犯罪問題進行了立案調查。

趙偉國被指身為國有企業管理人員，利慾薰心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產。

趙偉國也被指違規將本單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失。

中央紀委國家監委網站通報，趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。國家監委將趙偉國涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

內媒財新網去年7月引述消息人士報道，趙偉國從北京家中被帶走調查，可能與個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間利益輸送相關，比如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。

公開資料顯示，趙偉國1967年出生於新疆，1985年考入北京清華大學電子工程系，畢業後進入校企清華紫光。

紫光集團曾被視為中國發展半導體的希望，近幾年紫光集團無序擴張下，2020年11月爆發財務危機，隔年7月在債權人申請下，進入破產重整程序。

後在債權人申請下，紫光集團遭北京市第一中級人民法院裁定進入破產重整程序，由管理人對外招募戰略投資者，後確定由智路建廣聯合體接盤。

責任編輯：袁瑋婧