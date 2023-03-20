河南儲戶再抗議無法提錢 說美國3天解決了SVB存款問題

河南4間村鎮銀行去年爆發金融醜聞，大批儲戶無法提領現金。部分苦主於上周日（12日）在河南鄭州抗議，他們施放懸掛抗議布條的大型氣球，批評當局無視他們的權益近一年之久，控訴存款至今仍遭官方非法凍結。苦主們還拿了矽谷銀行（SVB）破產作例子，說美國政府才過了3天，就宣布全數兌付儲戶存款。

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Twitter圖片顯示，部分苦主在鄭州的黃河大堤及萬達廣場，施放粉紅色的大型氣球，氣球下方則懸掛白底黑字的抗議布條。在黃河大堤施放的氣球下方，懸掛的是印上「河南政府欺上瞞下非法凍結存款」的布條；在萬達廣場施放的氣球下方，懸掛的則是印上「銀聯卡全球可取為啥河南不給取」的布條。

據苦主透露，現在超過1000名透過櫃枱辦理活期存款的儲戶仍無法取款，只有透過第三方網絡平台存款的儲戶，才可預約辦理墊付。

有參與施放氣球的儲戶控訴，矽谷銀行破產後，美國總統拜登（Joe Biden）3天內就宣布兌付儲戶存款；中國村鎮銀行儲戶被逼得報警，卻一直沒有被立案，受害儲戶權益被當局無視達1年之久。

據內媒報導，大規模示威後，官方同年7月11日宣布向受害儲戶提供人民幣5萬元（人民幣，下同）賠償。至於5萬元以上的存款則分批賠償，同年8月底開始賠償50萬元以內的儲戶。今年1月上旬，官方開始受理存款50萬元以上儲戶登記求償，截至上週日（12日）尚未墊付。

責任編輯：陳俊賢

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