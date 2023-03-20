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新西蘭外長周三起訪中國4天 4年來首次內閣成員訪華

國情動向 16:32 2023/03/20

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中國外交部周一（20日）宣佈，應中國國務委員兼外交部長秦剛邀請，新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）將於3月22日至25日訪問中國。馬胡塔此次訪華，會是自2019年時任新西蘭總理阿德恩訪問北京以來，再次有新西蘭政府內閣成員到訪中國。

外交部發言人汪文斌表示，中國和新西蘭互為重要合作夥伴。去年是中新建交50周年，半個多世紀以來，中新兩國關係保持健康穩定發展，創造了諸多「第一」，各領域合作給兩國人民帶來福祉，也為地區的和平穩定和繁榮作出重要貢獻。新西蘭外長訪華期間，秦剛國務委員兼外長將同馬胡塔外長舉行會談，就中新關係和共同關心的國際和地區問題全面深入交換意見。

汪文斌指出，中方希望通過馬胡塔外長此次訪問，推進落實兩國領導人重要共識，秉持相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強溝通，增進互信，推進合作，不斷豐富中新全面戰略合作夥伴關係內涵，推動中新關係在下一個50年取得更大成就，更好惠及兩國和兩國人民。

新西蘭方面公佈馬胡塔即將訪華消息時，馬胡塔稱，自己此行會與秦剛會面，提出新方對包括俄羅斯入侵烏克蘭等重大安全挑戰的關切，並會提倡符合新西蘭價值觀的解決辦法。

馬胡塔強調，新西蘭與中國關係，是新西蘭最為重要、複雜和廣泛的對外關係之一。她計劃與中方討論雙方能夠合作的範疇，例如貿易、人文、氣候和環境事宜。

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